El presidente de Canarias, sobre el drama de la inmigración: "La UE no tiene definida una política migratoria"

El drama de la inmigración que sufre Canarias o el arranque de la ronda de contactos de Felipe VI para designar candidato son algunas de las cuestiones que ha abordado Fernando Clavijo.

El presidente canario ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' y, al arranque de la entrevista, ha explicado cuál será la postura de Coalición Canaria, su partido. "Saben que llegamos a un acuerdo con Núñez Feijóo para darle apoyo en su investidura. Y a día de hoy, no tenemos ningún acuerdo ni nada cerrado. Iremos a transmitir la preocupación de un Gobierno que no está en los asuntos que requieren los canarios", indica.





¿Apuesta el presidente de Canarias por nuevas elecciones? "Es díficil. La pregunta es para qué se quiere gobernar. Gobernar a toda costa, si no vas a poder resolver los problemas, pues no merece la pena. Nosotros siempre hemos sido constitucionalistas y determinantes para la estabilidad del Estado. Vamos a tratar que se ponga atención a los problemas de los canarios y los españoles".

Sobre el problema de las islas Canarias con la inmigración, explica el presidente que se ha incrementado casi un "40% y los próximos meses se va a recrudecer porque la hambruna, la sequía, la inestabilidad política de Senegal hace que se vengan en aluvión. Y el Gobierno de España mira para otro lado. No mandan los recursos que están comprometidos, hemos pedido reuniones. El señor Marlaska dice que no es tan grave la cosa".

Añade al respecto que se sienten solos. "Yo estuve en La Toja. El vicepresidente de la Comisión nos decía que dan recursos. Así es complicado confiar en las personas y los gobiernos".

"Hay que ser coherentes y no dejar a Canarias sola"

Una vez llegan los inmigrantes, hay que darles atención médica en la costa. "Llegan muy quietos, llevan muchos días, pasando frío. Y en condiciones bastante lamentables. Ahí tenemos el primer asunto. Hay que atenderlos como personas que son. Los menores pasan a tutela del Gobierno de Canarias. Y ya son 3.000. Y la comunidad autónoma tiene la obligación moral y legal de hacerlo", explica. Los adultos, pasado el tiempo establecido, son "derivados, otros desaparecen, y no se sabe si embarcan en otro barco".

La UE no tiene definida una política migratoria, según denuncia el presidente canario. "Quiero recordar cuando vino el Open Arms e Italia se negó a recibirlos. Mientras ocurría esto, en Canarias se hizo un despliegue. Pero hay que ser coherentes y no dejar a Canarias sola".

La inmigración va a una velocidad y la respuesta de las administraciones va a otra. ¿Y por qué ocurre esto? Cuenta Clavijo que "hay discurso, hay debate. Hay momentos que se ha dicho que abrimos puertas y ahora cerramos fronteras. Hay posicionamientos distintos en cuanto a este fenómeno migratorio. España ha dejado abandonada Canarias a su suerte y estamos sufriendo las consecuencias", denuncia en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

"Estamos en contra de la amnistía"

Clavijo incide, volviendo al debate de investidura celebrado la semana pasada, en que "apoyamos a Feijóo porque el PP adquirió compromisos con las islas que se mantendrán en el tiempo. No sabemos si hay amnistía ni agenda canaria. Ese es un escenario que no sabemos. Escuchamos a ERC y Junts diciendo que eso está acordado pero no lo sabemos. No me puedo pronunciar al respecto. Sí le digo que estamos en contra de la amnistía. Eso sí se lo puedo garantizar".

El presidente canario ha asegurado que, desde su partido, hay desconfianza hacia el presidente. "Si no cumple lo pactado, difícilmente cerraremos otro acuerdo. Nosotros no vamos a ser cómplices del engaño del pueblo canario", concluye.