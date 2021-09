El presidente de Canarias, en COPE: "La Palma es otra isla, los palmeros están encogidos por el temor"

Hace nueve horas que la lava del volcán de Cumbre Vieja en La Palma está desembocando en el Atlántico, de momento la nube tóxica es gestionable porque el viento se la está llevando mar adentro, pero pueden cambiar las circunstancias a lo largo de las horas.

La lava del volcán, como lleva contando Álvaro García, enviado especial de la Cadena COPE a La Palma desde que hace diez días comenzara la actividad eruptiva –al igual que los compañeros de las emisoras en Canarias-, alcanzaba el mar en torno a las 23:00 horas del martes, hora insultar, medianoche en la Península. La colada de lava ha llegado al mar en una zona de acantilados en la costa de Tazacorte, concretamente en las cercanías de la playa de Los Guirres. La lava ha ido cayendo de forma lenta y lo único que se ha podido ver a lo lejos son piedras candentes que caen al mar.

“Era un momento muy peligroso el contacto con la lava a más de 1.000 grados en contacto con el agua a 22º- 23º podía provocar emisión de gases peligrosos, toxicidad, había que ver la caida de la lava al mar si se producían explosiones. La lava sigue fluyendo hacia el mar, se ha desarrollado con normalidad, hay personas confinadas por el problema de toxicidad en el aire, lo que esperamos es que evolucione de una manera natural y deje de ensancharse ese mar de lava para que deje de afectar a más viviendas. Hay daños tremendos en las carreteras, irreparables en las zonas agrícolas y esperamos que esa lava ya tenga ese tránsito y vaya hacia el mar”, ha explicado el presidente de Canarias, Ángel Victor Torres en “Herrera en COPE”.

El volcán -que por cuya actividad ha pasado de estromboliano a hawaiano-, tiene "un comprotamiento normal" dice Ángel Torres porque "la sismicidad no ha aumentado, ahora al ser hawaiano es que la lava es más líquida y va más rápida, la medicina evolucionó cuando alguien abrió un cuerpo. Con el volcán, no se puede abrir la tierra para ver qué hay debajo, pero la ciencia nos ha permitido, cuándo se iba a poner en erupción el volcán, poder evacuar a la gente".

Asegura el presidente canario que “desde el domingo 19 de septiembre toda Canarias duerme poco, y los palmeros encogidos por el temor también y con una profunda desolación”

Dijo ayer que “lo peor está por llegar”, ¿a qué se refería?, pregunta Carlos Herrera al presidente de las islas que responde “los vecinos que han perdido sus casas, que lo han podido seguir por los medios aéreos, por los drones, porque no han podido acercarse hasta donde estaba su hogar, tienen que recibir tratamiento porque tienen que asimilar, después del shock, el hecho de que han perdido su hogar, muchos incluso su sustento de trabajo, eso será durísimo. Siempre que hay un golpe que te da la vida hay fases y por tanto, estamos en los primeros días del shock, luego tiene que venir la asimilación, por eso digo que lo más complicado está por llegar porque reconstruir, por ejemplo, Todoque -un pueblo de 1.400 personas-, todo destruido no es sencillo, no se hace de la noche a la mañana, pero las expectativas de que la gente vuelva a tener su casa donde la tenía con lo que construyeron durante años, que heredaron de sus padres, que querían dejar a sus hijos, eso será imposible, por eso digo que lo peor está por llegar ”

Ángel Torres lamenta que La Palma no será a ser lo que era, "el paisaje es totalmente distinto en toda esa extensión, solo queda lava, el paisaje será otro, la isla de La Palma es otra isla".

Ayudas para los damnificados

El Gobierno aprobó este marte, en el Consejo de Ministros, un real decreto que establece la declaración de La Palma como zona gravemente afectada por emergencia de protección civil, antes conocida como zona catastrófica. Una ayuda de 10,5 millones de euros para atender la emergencia.

Se han aprobado ayudas por valor de 5,5 millones de euros al Ejecutivo canario para la adquisición de 107 viviendas en la isla de La Palma, con el objetivo de que sean destinadas de forma temporal o permanente a las familias afectadas por la erupción volcánica.

Una ayuda bienvenida, ha dicho en COPE, el presidente canario porque "permite paliar el daño económico que van a ser cuantiosos, y ademas necesitamos las ayudas que vengan de la Unión Europe y también habrá ayudas del propio Gobierno canario. Hay que buscar salidas para los afectados, estamos trabajando en un nuevo plan de urbanismo"

Lo que está demostrado es que no se podrá construir sobre la lava, "aún no sabemos las casas dañadas, se habla de 600 edificiaciones y hasta que no termine el volcán y nos permita saber en su totalidad las consecuencias, la medida es que nadie duerma al raso. Canarias, y La Palma, en particular, es un pueblo excepcional, han demostrado que se enfrentan a la situación y que son solidarios y con el real decreto podremos comenzar las ayudas como la compra de más de 100 viviendas para las famillias más vulnerables y tendremos una oficina permanente para coordinar las ayudas que van a llegar".

