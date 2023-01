La preocupación de los sectores de la alimentación para este 2023: "Vamos a tener verdaderos problemas"

En estos días, en COPE estamos contando que la estrategia de Pedro Sánchez, en esta precampaña eterna en la que vivimos, es la de desgastar al Partido Popular, en concreto a Alberto Núñez Feijóo. Esta estrategia que va a seguir pasa también por romper los pocos puentes que queden. Aunque estamos viendo que el PP está abierto a negocias ciertas cosas, entre otras la aprobación en el Congreso daba el apoyo a ese paquete anticrisis, que entre otras cosas incluye esa rebaja del IVA para los alimentos de primera necesidad, que era algo que ya propuso el PP en su día y que el Gobierno ha comprado, que quizá más y tarde porque lo compra a medias para empezar -solo rebaja el IVA a productos como la fruta, la verdura, los huevos, el queso... y también del aceite y las harinas-. Pero quedan cosas tan fundamentales de la dieta de la sociedad como la carne y el pescado, algo que enfada a los que se dedican a vender estos productos.

¿Qué ocurre con el pescado y la carne?

Por este motivo, en 'Herrera en COPE' hemos hablado con estos dos sectores de la alimentación, para saber cómo están y qué explicación les han dado. María Luisa Álvarez, directora general de la Federación Nacional Detallistas de Pescado (Fedepesca), ha atendido amablemente a la llamada del programa. "No nos han dado ninguna explicación convincente, pero es que creo que tampoco existe una explicación, entonces por eso tampoco te la pueden dar. Nos gustaría saber cómo un producto, altamente saludable e imprescindible para una dieta saludable, se ha quedado fuera de la rebaja del IVA, que por otra parte venimos demandando dese hace más de 15 años. Hemos perdido el 25% del consumo en los hogares. Desde el año 2008 cada vez comemos peor y el gasto sanitario relacionado con una mala alimentación cuesta 14 mil millones de euros a las arcas públicas y es el 20% del gasto sanitario total. Por tanto, creemos que debían haber apoyado la alimentación saludable con unos impuestos saludables", señalaba la directora general de Fedepesca.

María Luisa Álvarez ha lanzado un mensaje muy directo en el espacio de Herrera: "Hay que apostar por una fiscalidad saludable en beneficio de todos los españoles. Porque además son las familias vulnerables y las familias con niños pequeños las que menos productos pesqueros consumen. Con lo cual, dejar el IVA incluso al 0%, renunciar a los impuestos del Estado sobre los productos pesqueros, es una política preventiva en favor de la alimentación saludable. En sanidad, por cada euro que se invierte en prevención se ahorran 6, con lo cual no tiene ningún sentido que los productos pesqueros estén gravados al 10%, cuando hay países de nuestro entorno en los cuales están grabados al 0%, al 5,5% y al 6%", denunciaba, agregando que estaban "preocupados" porque todas las cifras del consumo indican que "siguen bajando".

Por otro lado, también hemos hablado con el presidente de la asociación cárnica, José Friguls, quien también ha asegurado que no han recibido tampoco explicación. "Estamos altamente preocupados porque el consumo desciende", señalaba. "Las pequeñas y medianas empresas lo están pasando muy mal y algunas no van a poder continuar", desvelaba. "No entendemos a qué viene ahora esto de no estar incluidos en una alimentación esencial como son la carne y el pescado (...) El consumidor quiere comprar carne pero el propio Gobierno se lo está privando", denunciaba. "Vamos a tener verdaderos problemas", lamentaba el presidente sobre lo que va a ocurrir en este 2023.