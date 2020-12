“¿Por qué Orense es la provincia donde más se suspende el carnet de conducir?”

Orense es la provincia de toda la España peninsular en la que más se suspende el examen práctico de conducir. No es la que más suspensos tiene, esa es Las Palmas, pero ya nos tenemos que trasladar a las islas.

¿A qué se debe esta circunstancia? Las autoesculas se han puesto a analizar el problema y han sacado varias conclusiones como ha explicado en "Herrera en COPE" Luis Nova, profesor de la autoescuela Alonso.

"Hay una serie de historias que están haciendo que los jóvenes suspendan el carnet de conducir. Orense, aunque parezca una ciudad pequeña, cuenta con calles muy complejas para conducir y necesita mucha destreza y paciencia por parte de los alumos" dice Luis Nova para el que se suma que "la Dirección General de Tráfico (DGT) cumple con la exigencia de hacer un recorrido con dificultades".

"En Madrid y Barcelona los recorridos son repetitivos y fuera de la ciudad"

Critica Luis Nova, profesor de la autoescuela Alonso de Orense las diferencias de recorridos proyectados por la Dirección General de Tráfico en ciudades como Madrid o Barcelona y las de ciudades con calles de recorrido complejo incluso para conductores con experiencia como puede ser Orense donde "hay cuestas pronunciadas y se te cala el coche, circunstancia que no se da, por ejemplo, en Madrid o Barcelona donde tienen recorridos para los exámenes fuera de Madrid, recorridos que son repetitivos, pero en Orense no se sale siempre del mismo sitio, la DGT cambian los lugares y hay muchas cuestas, calles con un montón de cedas al paso y stops y eso afecta a la media de aprobados que tenemos con la media nacional"

Luis Nova, profesor de la autoescuela Alonso-que sí se sacó el carnet tanto teórico como práctico a la primera- advierte también de la falta de preparación de los alumnos que, por prisas, se presentan a los exámenes sin las horas de formación necesarias, "no hay un numero mínimo de clases ni siquiera para la parte teórica, pero eso va a afectar luego al conocimiento de las normas. Las autoescuelas nos vemos en una encrucijada porque no somos los que decidimos si el alumno está o no preparado, son los alumnos los que deciden cuántas clases quieren dar" y luego vienen los suspensos.

Una complicación más para quienes se sacan el carnet de conducir en estos tiempos de pandemia que lo complica mucho más en Orense como advierte el profesor, "con las nuevas medidas covid, en el vehículo solo va la persona que se examina y el examinador y si antes cuando iban varias personas que se examinaban, el recorrido que tenían que hacer era menor, ahora deben volver al sitio de partida" y eso también influye en el resultado final.