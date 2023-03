¿Por qué Clara Ponsatí ha decidido volver a España en este momento? El motivo que se lo ha permitido

La pregunta clave sobre la detención y la puesta en libertad de Clara Ponsatí es, ¿por qué ha vuelto tan tranquila a España?Pues ha sido Fernando de Haro quien ha dado la clave en 'Herrera en COPE'. Y el motivo es porque Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, "modificó el Código Penal", por lo que "ya no hay delito de sedición, no hay imputación por malversación".

"Se presenta como una heroína, dice que vuelve del exilio, y simplemente lo que va a hacer es declarar ante el juez Pablo Llarena. Es decir, pueden volver los que quisieron impulsar la independencia de Cataluña e irse de rositas porque Sánchez cambió el Código Penal. La decisión de Ponsatí seguramente también tiene una clave interna dentro del independentismo", sentenciaba Fernando de Haro.

La detención de Clara Ponsatí

Tras cinco años y medio huyendo de la Justicia, la exconsejera catalana y eurodiputada, Clara Ponsatí, se cruzaba la frontera francoespañola y regresaba este martes a España. A raíz de su vuelta, Ponsatí era detenida en las calles de Barcelona a raíz de la orden de arresto que el Tribunal Supremo dictó contra ella por un delito de desobediencia al facilitar el referéndum del 1-O.

Al no comparecer ante el juez instructor Pablo Llarena, varios agentes de los Mossos detenían a Ponsatí. "Soy eurodiputada y tengo inmunidad en toda la Unión Europea, solo en España no se me reconoce", ha asegurado Ponsatí, que ha regresado a Cataluña no para hacer "ningún pacto con el Estado", sino para "denunciar la vulneración sistemática" de los derechos de los catalanes y para "plantar cara", lo que se interpreta como una declaración de que no tiene previsto comparecer ante el Supremo.

La intención del juez Llarena es actuar igual que en los casos de la exconsellera Meritxell Serret y la exdirigente de la CUP Anna Gabriel, quienes también estuvieron huidas de la Justicia y que como Ponsatí están acusadas de un delito de desobediencia que no conlleva pena de prisión, solo de inhabilitación.

Tras ser conducida a los juzgados de guardia de Barcelona, Ponsatí salía en libertad poco antes de las 23.00 horas, tras acordarlo así el Tribunal Supremo. El juez instructor Pablo Llarena dictaba un auto en el que acuerdaba dejar sin efecto la detención de la exconsellera, así como el procesamiento por rebeldía que acordó después de que hace cinco años huyera de la justicia española para evitar ser juzgada por el caso del procés. El Tribunal la ha citado de nuevo a comparecer el próximo 24 de abril con la advertencia de que volverá a ser detenida si no se presenta.

Viaje a Bruselas

La exconsellera y eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, se ha dirigido esta mañana a primera hora al aeropuerto barcelonés de El Prat, para tomar un vuelo que le permita asistir a un pleno del Parlamento Europeo que se celebra esta tarde en Bruselas. Según ha informado la emisora RAC1, Ponsatí ha pasado los controles de seguridad del aeropuerto poco después de las 6 de la mañana para dirigirse a la zona de embarque y tomar un avión. La eurodiputada deberá hacer escala en algún aeropuerto europeo para llegar a Bruselas, ya que a esta hora de la mañana no hay vuelos directos a la capital belga.





