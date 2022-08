La petición de unos niños a Carlos Herrera que obliga a hacer cambios en el programa: "El lunes lo metemos"

Los meses de verano son una gran ocasión para hacer repaso de los mejores momentos que nos ha dejado la temporada de 'Herrera en COPE'. En esta ocasión nos centramos en una anécdota vivida con los oyentes, que son una parte esencial del programa. No solo por estar siempre ahí, apoyando y escuchando el que es el programa líder del prime time de la radio en España, sino porque muchas veces tienen la oportunidad de entrar en directo y compartir sus impresiones con Carlos Herrera y el resto del equipo que componen 'Herrera en COPE'.

La petición de unos niños obliga a Herrera a hacer cambios

Esta vez eran protagonistas unos niños que, ni cortos ni perezosos, le han solicitado a Carlos Herrera que incluya un cambio fundamental en el programa: "Buenos días, Carlos. ¿Por qué ya no llamas en la radio para ir al cole? Y nos cantas el 'nainooo nainoo naaa'. Bueno, a ver si nos llamas. Un besito".

Toda una interpretación que ha enternecido a Herrera, quien se ha mostrado convencido por las voces de los pequeños que le solicitaban recuperar una tradición de 'Herrera en COPE' que tenía como protagonistas a los más pequeños de la casa. Y es que, en anteriores temporadas, se podía escuchar en COPE cómo Carlos Herrera saludaba a los niños en la hora de entrar al colegio.

"Mira, me habéis convencido", respondía Carlos Herrera en directo, quien acto seguido hacía las gestiones pertinentes para satisfacer la exigencia de los pequeños que con tantas ganas y, sobre todo, arte, han pedido que vuelva el mítico saludo a los niños: "El lunes metemos el 'naino naino naino', decididamente. Tomad nota, Eduardo, Roci, para este lunes".

Un oyente le desvela a Carlos Herrera su secreto para adelgazar 28 kilos

Joaquín es un oyente de COPE. No solo eso, pues se declara fósforo de 'Herrera en COPE', quien ha hecho públicos sus secretos para afrontar con éxito la operación bikini. El caso de este sevillano es reseñable, puesto que ha admitido haber adelgazado hasta 28 kilos con un curioso método.

El secreto de Joaquín para adelgazar

Carlos Herrera le ha dado los buenos días a Joaquín, quien ha sido rápido en explicar cómo ha conseguido adelgazar él mismo: "Un poquito de deporte y una infusión de jengibre puro", ha señalado. "Antes de empezar el deporte", es el momento en el que se toma la infusión, la cual ha confesado que, bajo su punto de vista, "está más malo que un rayo, pero claro", asegura que da resultados. "Me lo tomo hasta caliente", ha dicho.

Audio





Joaquín vive en Sevilla y lleva tiempo utilizando este método que va más allá de un mero preparatorio de la operación bikini. "Normalmente, me noto que eso me da calores internos... Me pongo 'rojito', 'coloraíto' y acto seguido a pedalear mucho. Me funciona", ha explicado este fósforo en 'Herrera en COPE', quien no ha dudado en contar su historia personal y cómo un poco de deporte, la infusión de jengibre y un cambio de hábitos han hecho que su vida dé un vuelco.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Casi 30 kilos menos

"Yo hace seis años pesaba 118 kilos. Y ahora peso 90, 91", kilos, ha asegurado Joaquín, quien no ha dudado en bromear un poco, confesando que "en época de torrijas, 92, 93", kilos, lo mismo que le ocurre cuando llega la época de la Feria de Abril, de la que acabamos de salir. Aun así, esto supone una rebaja de hasta 28 kilos en un oyente que ha explicado que ahora se mantienen casi todo el año en unos 90 kilos de peso.





Realmente, este fósforo ha confesado que no hace "dieta". Joaquín ha explicado a Herrera que come "bien, lo que me gusta, me suelo tomar unas palmeritas de chocolate, un pequeño donut antes de irme a la cama, porque eso es lo que me ayuda a dormir", ha añadido para sorpresa de los colaboradores de 'Herrera en COPE' que han escuchado su relato y métodos, atónitos. "Mucha fuerza de voluntad", es la frase con la que ha querido resumir su logro para pasar de casi 120 kilos a unos 90 actuales que le hacen sentirse mucho más cómodo.

"Hace nueve años le di un cambio al estilo de vida y estoy encantadísimo. Me notaba pesado, gordito, la gente me miraba", ha relatado Joaquín, quien ahora gracias a la voluntad, a hacer un poco de deporte y cambiar algunos hábitos de su vida, ha conseguido adelgazar de forma considerable. Sin duda la infusión de jengibre le ha ayudado en el proceso, lo que no quita que este, por sí solo, no pueda considerarse un remedio milagroso y que, cualquier ayuda para adelgazar deba ir acompañada de un cambio de estilo de vida, una mejora en la alimentación y, por supuesto, la realización de algo de deporte.

Te puede interesar:





Estas anécdotas del comunicador junto a los oyentes de 'Herrera en COPE' ya forman parte de los mejores momentos de la temporada, pero, recuerda, a partir de septiembre, arranca una nueva temporada con toda la actualidad y el mejor entretenimiento de seis de la mañana a una del mediodía.