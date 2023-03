La "pesadilla" de hacer un trámite en la Seguridad Social: "Hasta el acceso a las oficinas está privatizado"

"Llevo atravesando una pesadilla con la Seguridad Social desde agosto de 2020 cuando pedí la jubilación", empieza diciendo a Carlos Herrera el articulista de ABC, Pedro García Cuartango al que le resulta imposible hacer un trámite con la Administración. Lo que le está pasando al periodista le ocurre cada día a miles de personas.

En COPE, llevamos denunciando la imposibilidad de gestionar papeles fundamentales para los ciudadanos como la jubilación, la pensión, pedir ayudas..., porque es imposible conseguir una cita. Por teléfono es una labor casi de héroes como cuenta García Cuartango, "no cogen el teléfono. La grabación que salta es una especie de laberinto, tienes que dar el DNI, y te piden cosas inverosímiles y al final te dicen que todos las líneas están bloqueadas y que vuelvas a empezar".

"Puedes intentarlo cien, mil veces, es imposible", lamenta el articulista que denuncia que si el acceso telefónico es misión imposible, lo peor viene si te acercas a una oficia de la Seguridad Social, claro, sin cita, "es imposible conseguir una cita previa, uno no puede ir a una oficina porque hay enormes colas y porque hay un vigilante privado que te impide el paso. El acceso a las oficinas de la Seguridad Social está privatizado, algo que contraviene el derecho constitucional y la legislación, es ilegal y es una práctica habitual y sistemática de la Seguridad Social".

El mayor motivo de reclamación de los ciudadanos al Defensor del Pueblo

Conseguir solucionar, tramitar papeles en la Seguridad Social es querer "atravesar un muro con la cabeza, es imposible, hay una brecha entre la Seguridad Social y los ciudadanos, se ha convertido en una especie de monstruo y es imposible que los ciudadanos puedan hacer sus gestiones, resolver sus problemas o conseguir información".

La solución que ofrecen de hacer los trámites de forma electrónica, no es la solución porque "los trámites electrónicos son endiablados y necesitas una identificación electrónica, una clave pin, que no difícil, pero luego todo es engorroso. Yo he presentado un recurso contra la Seguridad Social porque te pide que metas unos documentos y cuando los introduces te dicen que no puedes. Está hecho por una inteligencia diabólica que pretende torturar a los ciudadanos y los ciudadanos no pueden acudir a sus servicios" insiste García Cuartango que exime de culpa de lo que está pasando a los funcionarios, "los funcionarios no tienen ninguna culpa, cuando consigues tratar con ellos son profesionales intachables. Ha habido muchas jubilaciones y ahora se les une que tienen que tramitar el Ingreso Mínimo Vital y eso ha producido un atasco incontrolable".

Lo cierto es que, ahora mismo, este problema es el mayor motivo de reclamación de los ciudadanos como informó el Defensor del Pueblo hace unos días.

Además, "lo que está ocurriendo es que han surgido empresas que por 30 euros, por 40 euros te consiguen una cita, por tus medios propios es imposible", concluye el articulista.

Por si alguien no tiene claro ¿cuál es la labor de la Seguridad Social en España? Según el propio ministerio: "El Sistema de la Seguridad Social es un conjunto de regímenes a través de los cuales el Estado garantiza a las personas comprendidas en su campo de aplicación, por realizar una actividad profesional, o por cumplir los requisitos exigidos en la modalidad no contributiva, así como a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada en las contingencias y situaciones que la ley define".

