El periplo de Maika Folch para salir de Marruecos por la suspensión de los vuelos con España

Marruecos ha suspendido los vuelos de pasajeros hacia y desde España y Francia, como medida para prevenir la propagación de la Covid-19. Así lo ha anunciado la Dirección General de Aviación Civil de Marruecos, dependiente del Ministerio de Transporte Aéreo, que ha dicho que “se suspenderán los vuelos de pasajeros a partir de este martes 30 de marzo de 2021 a las doce de la noche, y eso hasta nuevo aviso”.

Este miércoles en 'Herrera en COPE' ha sido entrevistada Maika Folch, una afectada por esta situación. Según ha dicho, la noticia cogió a su familia por sorpresa. “Nos llamaron, nos dijeron que cerraban las fronteras al día siguiente a las 00:00 horas y no había opción, o sea, nos teníamos que ir, pero, además, teníamos que cogernos un coche, nueve horas de viaje por las carreteras de Marruecos, que tampoco son fáciles, para llegar al aeropuerto y poder salir”.

A ello se unió la dificultad “de conseguir un billete de avión”, pues “ha sido una locura, teniéndolo que pagar a precio de oro”. Por eso, Maika Folch ha dicho que debería “haber una legislación mundial que dijera vamos a dar un margen de dos días o tres días porque ahí se ha quedado mucha gente en tierra”.

“Yo hablaba con una chica en el aeropuerto. Llorando decía que hacía cuatro años que no veía a su madre. Este año había ahorrado para poder ir con sus hijos a visitarla, había llegado el día anterior y se tenía que volver. Debería haber un margen”, ha manifestado.

La apreciación de Maika Folch ”es que covid no había, no daba la sensación de ello, la gente vivía muy tranquila, en las zonas vírgenes no se les ve afectados”, aunque “parece ser que en Casablanca es donde hay más” casos.

Hasta el momento unos 3.000 españoles que habían viajado de vacaciones a Marruecos por la Semana Santa se encuentran atrapados en el país magrebí. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha facilitado esta cifra y ha pedido a los ciudadanos ser "tremendamente responsables" y abstenerse de viajar en estas fechas por las posibles restricciones que puedan imponer los países.