El periodista español expulsado de Venezuela denuncia el "aumento" de la represión contra los medios

El Gobierno de Nicolás Maduro expulsaba este martes de Venezuela al periodista de OK Diario Joan Guirado, tras ser retenido durante horas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). "Recupero la libertad (parcial) tras unas horas retenido por el Sebin de Nicolás Maduro. Estoy bien, con ganas de regresar a casa cuanto antes. No es una experiencia agradable, menos cuando lo único que estás haciendo es hacer periodismo", relataba Guirado.

Me dijeron que les diera mi teléfono móvil

En 'Herrera en COPE' el periodista ha explicado que se encontraba “haciendo una fotografía muy cerca de la Asablea Nacional y del Palacio de Miraflores, cuando de repente vinieron unas personas por detrás vestidas de paisano. Me preguntaron qué estaba haciendo y me pidieron el pasaporte. Yo no tenía el visado de periodista, porque entre otras cosas no hace falta. A partir de ahí empezó el calvario”.

“Me dijeron que les diera mi teléfono móvil”, explica Joan Guirado, quien ha dejado claro que en ningún momento le dieron explicaciones sobre lo que estaba sucediendo.

El periodista ha reconocido que la “represión" contra los medios que tratan de contar lo que está pasando en Venezuela ha aumentado. No solo se les detiene, también se les ha negado la entrada a la Asamblea Nacional Venezolana. “El martes fue un día muy duro contra los periodistas y el lunes hubo reprimendas, con periodistas detenidos", ha lamentado

En concreto este mismo mes fue detenido por horas el periodista hispano venezolano Luis Carlos Díaz después de que el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, le acusara de estar relacionado con el apagón que afectó a casi todo el país por cinco días.

Y a finales de enero tres trabajadores de Efe, el periodista español Gonzalo Domínguez, el fotógrafo colombiano Leo Muñoz y la también colombiana y productora de vídeos Mauren Barriga, fueron detenidos durante horas por el Sebin y amenazados con ser expulsados, si bien luego se les permitió permanecer en el país.

Es por ello que Guirado decidió “portarse bien y no plantarles cara. De lo contrario no hubiera salido”, reconoce.

En cuanto a la situación de Nicolas Maduro, ha explicado que “ha perdido muchos apoyos aunque todavía tiene algunos muy valiosos que no prermiten la caída”.

La denuncias de agresiones contra trabajadores de la prensa en Venezuela han aumentado durante este 2019, especialmente desde que se disparó la crisis política tras la proclamación del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino ocurrida el pasado 23 de enero.

El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (CNP) denunció en marzo pasado que el Gobierno de Maduro ha convertido a los comunicadores y medios en un "objetivo político" por el solo hecho de informar.

La Comisión de Medios del Parlamento venezolano, que controla la oposición, ha dicho que en lo que va de año hay casi 200 "agresiones" a la prensa.