Cs denuncia un libro de Bachillerato de Baleares que ofrece “una visión victimista de Cataluña”

El presidente de Ciudadanos (Cs) en Baleares y portavoz en el Parlament balear, Xavier Pericay, ha lamentado en 'Herrera en COPE' la existencia en los centros educativos de la comunidad de un libro de la editorial Anaya que enseña "el proyecto imperial" de los Países Catalanes, que incluye a las Islas Baleares. “El objetivo de esta publicación es identificar Baleares con Cataluña, afirmar el espíritu nacional de los territorios de habla catalana, ofrecer la visión victimista de Cataluña y de la lengua catalana y hacer una tergiversación permanente de lo que ha sido la historia”, ha denunciado.

En su opinión lo más grave es que el Estado no use la Alta Inspección Educativa -a la que Cs ha reclamado que inste a la Conselleria balear de Educación a retirar este manual - “porque no quiera conflictos con el nacionalismo”.

En su opinión, este manual para Primero de Bachillerato, "ofrece un enfoque absolutamente ideologizado, lleno de falsedades y manipulaciones con el objetivo de hacer creer a nuestros jóvenes que la historia es otra de la que fue".

De hecho considera 'grave' "el hecho de que a los propios docentes y alumnos consideren que esta es la verdadera historia y que la otra es inventada".

Además señala “siempre hay un proceso de elevación, lo que era conde pasa a rey y los condados son una entidad nacional, como si existiera una monarquía catalana”.

El portavoz de Cs Baleares ha manifestado que existe "una voluntad expresa de justificar, a través de la tergiversación de la historia, la unidad política de los llamados Países Catalanes".