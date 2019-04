Peleteiro: "La mayor parte del 40% de indecisos se concentra en la derecha"

La ley electoral española obliga a no poder publicar encuestas con intención de votos cinco días antes de las elecciones. Estamos, por tanto, en los últimos días para poder mostrar sondeos con la intención de voto.

Una de esas últimas muestras la ha realizado IMOP en la que destaca el alto porcentaje de indecisos, el 39,6% a nueve días de las generales del 28-A, lo que es lo mismo, más de cuatro millones de españoles con derecho a voto no tiene claro que papeleta coger antes de introducir el sobre con su voto en la urna.

En cuanto a las posiciones de los partidos hay pocas variaciones respecto a la anterior encuesta realizada por el Instituto de Investigación Marketing y Opinión; variaciones mínimas: "los socialistas siguen en cabeza, ligeramente a la baja (30,4%, 131 escaños), mientras recuperan algo de fuelle PP (19,3%, 72 diputados) y Vox (9,6, 27 actas). Los pequeños movimientos hacen, sin embargo, que Pedro Sánchez necesite de nuevo la abstención o el apoyo de los independentistas catalanes para repetir en la Moncloa. Las derechas siguen lejos de la mayoría absoluta. No hay grandes sacudidas en el electorado. O no las hay por ahora, a falta de que los partidos atraviesen el ecuador de la campaña y se cruce el que puede ser el punto de inflexión en el camino hacia las urnas: el debate (o debates), aunque ya nada está claro y ese espacio en televisión sigue estando en el aire. Pero, a poco más de una semana del 28-A, persiste una importante bolsa de indecisos y abstencionistas. De hasta el 39,6%. Un volumen todavía muy elevado para el corto trecho que queda hasta las generales" podemos leer en El Confidencial.

En 'Herrera en COPE', la directora general de IMOP, Isabel Peleteiro, lamenta que no se puedan publicar encuestas la próxima semana porque esos sondeos serían los que de verdad pondrían sobre la mesa la foto más realista de lo que podría ocurrir el último domingo de abril y destaca la importancia que van a tener los debates para convecer a quienes aún no tienen claro su voto. Un número de indecisos que, de momento, sigue muy alto, "pero va bajando y la principal duda de la gente es si va a ir a votar o no y luego a quién va a votar", señala.

"La diferencia con otras elecciones es que la indecisión se manifiesta en los votantes de los partidos de la derecha porque hay más opciones y tiene dudas", detalla Isabel Peleteiro que añade que "hay desafección con los partidos, hay desafección con la clase política y no están entusiasmados"

En cuanto al fenómeno de Vox, "ante la volatilidad del voto entraña un riesgo apostar por un número de escaños, pero el 10% se inclinaría hacia Vox y en las últimas olas se está manteniendo" señala la Directora General de IMOP que aclara como en puntos determinados como va a ocurrir en la Comunidad Valenciana en la que coinciden elecciones generales y autonómicas, se puede dar la circunstancia que en unas se vote a partidos regionalistas y en otras ese voto no se refleja en las urnas, "eso es frecuente y en las comunidades autónomas sucede eso, la gente inclina su voto hacia partidos que estarían en espectros ideológicos diferentes”.