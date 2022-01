Pedro Romero, en 'Herrera en COPE': “La cárcel La Modelo no te quita la libertad, te quita la dignidad”

¿Imaginas lo que es estar seis años en prisión? Pedro Romero sabe perfectamente lo que es eso. Estuvo encerrado en la cárcel La Modelo, en Bogotá, durante seis años. ¿La razón? Fue detenido por narcotráfico tras trapichear con drogas. Este camarero de Terrasa fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá en 2010 y no regresó a España hasta 2016.

Padre de dos niños, él mismo nos ha contado que no quiso que sus hijos supiesen nada pero tampoco quería olvidar todo lo que pasó durante esos seis años en prisión. Fruto de eso escribió el libro 'Desde el infierno', un escrito donde cuenta cómo vivió esos seis años encerrado y que lo publicó al salir de la cárcel en 2016.

Hoy el escritor ha estado charlando con Carlos Herrera sobre el libro y, más importante, su historia. Una que comenzó tras 42 años de su vida dedicado al trabajo en la hostelería y que perdió su empleo tras la llegada de la crisis. Eso le hizo caer en un error. En la micro cocaína. Un fallo que, como él mismo nos ha contado, le ha hecho recapacitar sobre su vida: “En esos momentos se le da valor a todos los pequeños detalles que antes despreciaba”.

Su historia comienza con un amigo que le dice que gana bastante dinero con las drogas y él, desesperado, explica que no vio “otra elección que meterme en el mundo del tráfico de cocaína”. Una decisión que le llevó a acabar en prisión. “La guardia portuaria me vendió a la policía”, nos ha contado a la vez que afirmaba que aunque llegó un momento en el que sabía que iba a caer preso, no se pudo “echar atrás porque mi familia corría riesgo”.

Tras eso, acabó en La Modelo, una cárcel de Bogotá que según Pedro describe es la más corrupta del planeta. “Allí en Colombia los cuerpos de custodia son el IMPEC que no deja de ser una empresa que trabaja para el estado. Ellos son los más corruptos del mundo porque todo en esa cárcel vale dinero. El respirar vale dinero”.

También ha relatado las malas condiciones que reciben los presos. Tanto a la hora de comer como con otros cuidados básicos. De hecho, el estuvo tres meses sin poder comer a pesar de recibir 100 euros mensuales de su familia. “La comida que ponen es incomible. Ni los perros se la comen”. Pero lo peor era la cárcel en sí. “Era imposible. No debería existir porque no es que se prive de la libertad. Se priva de la dignidad”. Una dignidad que él ha podido ir recuperando después de salir en prisión gracias al apoyo de su familia, a quienes considera fundamentales, y a escribir este libro en el que relata de primera mano lo que se vive en la cárcel La Modelo de Bogotá.