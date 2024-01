Pau Brunet, youtuber con TEA: "Ser autista es una condición de vida"

En el mundo, una de cada 100 personas es autista. Según su definición, el autismo es una condición que afecta a la comunicación y la interacción social. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo es la vida a través de esos ojos? Pau Brunet tiene diez años y estudia en quinto de primaria. Tiene autismo. Y cuenta su historia de maravilla.





Este viernes, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' y ha explicado que "ser autista es una condición de vida. Solamente tendrás algunos problemillas o cosas buenas para seguir con tu vida. Por ejemplo, yo escucho cinco veces más fuerte. Puede ser agobiante".

Hay tres niveles de autismo. Pau tiene el más leve. A este chico le afecta de varias formas. "Yo no noto mi propio cuerpo, tengo que hacer movimientos para notarme. No noto que estoy lleno. Puedo comer y comer, y a veces vomito", explica.

Pau Brunet le cuenta a Alberto Herrera lo que son las estereotipias

¿Y cómo funciona la memoria de Pau? Pues tiene poca memoria de trabajo. Esto significa que "no me puedo acordar de hace de algo 10 segundos, pero sí de lo que viví hace 2 años".

Además, ha contado lo que son las estereotipias. "Yo tengo uno que se llama aleteo. Es un poco sonoro y si lo hago frente al micrófono puede ser doloroso para algunas personas. Yo me choco las manos de alguna manera y al final me autorregulo. No cambian con el tiempo y cada autista tiene su propia estereotipia".

Ha contado que va a sacar un libro propio para explicar el autismo a niños. "Imagínate un mundo lleno de manzanas. Unas son ácidas, otras son más dulces. Pues yo soy una pera. Sigue siendo una fruta, pero es más dulce y tiene una forma diferente".

No te pierdas la entrevista completa en el audio adjunto a esta noticia.