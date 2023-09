El angustioso trastorno que te puede ocurrir mientras duermes y que "en algún momento" vas a sufrir

¿Te ha pasado alguna vez que, cuando estás durmiendo, te despiertas en medio del sueño y no puedes moverte? Se trata de una sensación angustiosa que, aunque eres plenamente consciente de no estar durmiendo, te impide hacer cualquier movimiento y es como si fueras preso de tu propio cuerpo. Esto tiene un nombre y se llama, precisamente, parálisis del sueño.

Se convierte, por cierto, en más una pesadilla que un sueño, porque, aunque das orden a tu cuerpo de levantarse, no hay forma de que eso ocurra. Y aunque da bastante miedo, lo cierto es que es una cosa poco común, porque se estima que estas parálisis del sueño las experiemente un 5 o un 10% de la población, independientemente de que padezcan alguna patología.

Pero, ¿es genético? ¿Tiene algún peligro? Esto es lo que preguntamos en Herrera en COPE a alguien que sabe mucho del tema: el psiquiatra José Miguel Gaona. Era él mismo quien contaba que, afortunadamente, las parálisis del sueño las viven pocas personas, aunque, sin ningún tipo de duda, todos la llegaremos a experiemntar alguna vez en nuestra vida.

¿Hay predisposición genética a sufrirla?

¿Son peligrosas? Pues el doctor Gaona lo tiene claro: "No tiene ningún tipo de peligro, es un trastorno del sueño aunque de alguna manera esa fase REM del sueño se disocia de nuestros mecanismos, no sigue la pauta establecida, te despiertas cuando todavía te encuentras en esa fase de inmovilidad, con los músculos relajados y "aislados" de nuestro cuerpo" porque, en otras palabras, es como si nuestro cuerpo siguiera aún en esa fase REM.

No es lo único de lo que ha querido hablar Gaona, porque explicaba que, aunque es un fenómeno muy angustioso, lo cierto es que no parece que haya una predisposición genética a padecerlo. "Hay familias que de forma genética tienen mayor tendencia a sufrirlo, pero no deja de ser una minoría estadística de los que lo sufren. Veo pacientes que al tener horarios nocturnos que cuando les cambian a diurno, facilita que su cerebro se descoloque" expresaba.

Los pensamientos intrusivos, algo que también todos sufrimos

Así como las parálisis de sueño son un fenómeno que no ocurre en toda la población, hay otro que, seguro que te ha pasado, que sí lo sufrimos todos, aunque, no de la misma manera. Se trata de los pensamientos intrusivos, esas ideas que se instauran en tu mente y te harían hacer algo de lo que realmente no tienes intención, como, por ejemplo, estar conduciendo y dar un volantazo sin razón.

Como explicaba Gaona, son "como burbujas del inconsciente que aparecen en la superficie del cosnciente. Nos pasa a todos, no solo negativamente, sino con cuestiones positivas. Viene una idea de repente, como si hubiera otro yo, es como otro yo que genera constantemente ideas".

Eso sí, hay a quien le afecta más, sobre todo, a personas que sufren de TOC o de depresiones. "Vemos pacientes con estos cuadros y te dicen que empiezan con ideas. Es conveniente adelantarse con algún tratamiento" decía el doctor Gaona.