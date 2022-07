El papel del Constitucional, los recursos y hasta un indulto: preguntas y respuestas sobre el futuro de Griñán

El Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla en el conocido como caso de los ERE. En consecuencia, los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, Chaves y Griñán, deberán cumplir con sus condenas, desde la inhabilitación por prevaricación del primero, hasta la entrada en prisión por al menos 6 años del segundo. Aun así, son muchas las incógnitas que se abren en un nuevo capítulo judicial donde la sombre del indulto vuelve a planear por la Moncloa. Para explicar todas las claves del caso contamos en 'Herrera en COPE' con José María de Pablo, abogado penalista.

"Pagan justos por pecadores"

Es la frase que ha pronunciado Pedro Sánchez, la que ha recordado Carlos Herrera añadiendo que en este caso el presidente del Gobierno "señala quiénes son los justos", de esta forma "enmienda a una sentencia", del Tribunal Supremo. José María de Pablo ha acalarado que "es un procedimiento que se ha tramitado con todas las garantías. El Supremo confirma la sentencia y las condenas", que previamente había emitido la Audiencia de Sevilla, con lo que, en opinión del experto consultado, se trataría de "una afirmación política", aquello de los justos y el pago por los delitos de los pecadores.

Los votos particulares y cómo pueden ayudar en un recurso

Según lo que se ha podido conocer sobre los votos particulares, Griñán no tenía manera de saber o haber conocido el desarrollo de los hechos, en opinión de los dos magistrados que se opondrían a la condena por malversación, en contraposición a sus otros tres compañeros que sí consideran probado el delito. Herrera le pregunta al abogado penalista consultado si esto puede abrir "alguna puerta en el Constitucional para la revisión" de la condena.

"Sí ha trascendido que los dos votos particulares lo son en relación con el delito de malversación por el que se condena a Griñán", ha explciado José María de Pablo, "mientras que en el de prevaricación sí hay unanimidad. Es cierto que de cara a un recurso, un voto particular ayuda. Le va a dar más fuerza al recurso", ha razonado el experimentado abogado consultado por 'Herrera en COPE'.

Aun así, el recurso se va a presentar ante el Tribunal Constitucional, lo que significa que "este recurso de amparo debe argumentar una vulneración de un derecho constitucional. Si los votos particulares hablan de que no se han podido probar determinadas circunstancias, pero no hablan de una vulneración de derecho constitucional, también van a ser irrelevantes de cara a un posible recurso de amparo", ha asumido De Pablo.

¿Tiene recorrido un recurso al Constitucional?

"El abogado dice que se ha vulnerado el derecho fundamental del principio de legalidad", ha apostillado Herrera, "solo pueden condenarte por los términos estrictos de un delito y en ningún caso se dice que Griñán sustrajera fondos públicos", ha recordado Carlos Herrera que es el argumento actual de la defensa del expresidente andaluz, tras lo que ha querido preguntar al experto por si puede o no tener recorrido un recurso ante el Constitucional.

Para José María de Pablo está claro que lo que hay que hacer es esperar a ver "el relato de hechos probados y ver si están contenidos todos los elementos del delito. En la malversación uno de los elementos es el desvío de dinero público, si en el relato de hechos probados aparece ese desvío por parte de Griñán, entonces el principio de legalidad se ha cumplido", ha detallado, para añadir: "Sería sorprendente que en una condena no se hubieran descrito en el relato de hechos probados todos los hechos del delito".

En este último punto, De Pablo ha querido poner énfasis en que, de ser así, "el Supremo" habría variado "ese relato de los hechos" que en un principio redactó la Audiencia de Sevilla y que con esta decisión habría sido ratificado.

¿Puede un indulto salvar de la cárcel a Griñán?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Griñán tiene 76 años, con las esperanzas puestas en el Constitucional. Quizá su última esperanza sea el indulto", ha querido plantear Carlos Herrera. "¿Cuando hay un indulto en trámite se suspende el ingreso del reo en prisión?", ha preguntado directamente el presentador de 'Herrera en COPE'".

Y es que, aunque se trata de una creencia extendida, De Pablo ha comentado que "no es lo habitual. El criterio que marca la jurisprudencia es que el propio tribunal suspenda la pena cuando entienda que hay posibilidades de que se produzca el indulto. Si el tribunal informa en contra del indulto es muy complicado", ha explicado. "Si el tribunal informa en contra, el indulto ya no va a poder ser total, solo parcial y parte de la pena de prisión tendría que cumplirla", lo que supone que aunque se le conceda el indulto por parte de Moncloa a Griñán, si no cuenta con un informa favorable del tribunal que le ha condenado, debería pasar por prisión aunque sea de forma temporal.