El Papa hace balance de su Pontificado y analiza la actualidad política este domingo en una entrevista en ABC

El Papa Francisco hace balance de su Pontificado y analiza la actualidad política en el mundo y también en España. En una entrevista que publicará ABC este domingo, el Pontífice responderá a los retos que tiene por delante la sociedad en un momento de enorme inestabilidad. Así se lo adelantaba esta mañana a Herrera aquí, en COPE, el director del diario, Julián Quirós.

La salud del Papa, la actualidad política y su legado como Sumo Pontífice

Carlos Herrera ha contado con Julián Quirós en el programa para poder hablar en exclusiva de algunos de los temas que se podrán leer en la entrevista que ABC le ha hecho al Papa Francisco. Quirós ha explicado que estuvieron "con él el martes y efectivamente, hoy lo que hemos hecho es anunciar que el domingo llevaremos una entrevista amplia, extraordinaria".

En esa conversación del diario español con el Sumo Pontífice se ha recordado una entrevista que se convirtió en historia de la radio, la que Carlos Herrera le hizo a Francisco: "Como tú lo conoces estuvimos hablando de la COPE y de la entrevista que tuvisteis en septiembre del año pasado", le ha asegurado Julián Quirós al mismo Herrera.

"Pues ya sabes que el Papa está mejor, que está más delgado, que no se mueve ya en silla de ruedas cuando se sienta, pese a sus limitaciones de movimiento, se le ve con mucha cabeza y mucha voluntad y no tiene prisas y está dos horas hablando de todo", ha añadido el director de ABC.

En la entrevista podremos ver a un Papa que "habla de la salud, habla abiertamente de su Pontificado, de los años que lleva, lo que se puede hacer, de Benedicto, de las reflexiones entre las distintas sensibilidades en la Iglesia, los abusos, los temas de fe y mucha política. Es un Papa que no tiene miedo a hablar de los asuntos políticos de España, de Cataluña. Como tú mismo experimentaste hace un tiempo, el Papa no tiene cortapisas a la hora de abordar todos los asuntos", ha adelantado Quirós.

"Yo creo que va a ser una entrevista interesante y que, además, en clave también de Pontificado, con alguna noticia relevante y no dicho hasta ahora", ha confirmado Julián Quirós en 'Herrera en COPE'.

¿Cómo está la salud del Papa?

"Íbamos con el corresponsal de ABC en el Vaticano, Javier Martínez-Brocal, que es el que lo tenía habitualmente, estaba algo más delgado, como digo, se movía con el andador y un pequeño bastón y los problemas de movilidad son evidentes, pero son mejores que hace un tiempo", ha asegurado Julián Quirós, quien pudo comprobar el estado de salud del Santo Padre.

Este es uno de los motivos por los que el mismo Francisco "dice que la rodilla va mejor y que como se gobierna con la cabeza no hay problema. Él tiene la edad que tiene y para todos es sabido los problemas que tiene la hora de moverse. Cuando está sentado, su voluntad y su cabeza funcionan a pleno rendimiento. Yo creo que no tiene en sus reflexiones ninguna idea de que no sea mantenerse al máximo nivel y con la máxima intensidad, por así decirlo", ha adelantado Julián Quirós en 'Herrera en COPE' sobre la entrevista que se podrá leer en ABC este domingo.

Herrera con el Papa, una entrevista para la historia

A la hora de la sobremesa, en el último fin de semana de agosto, con ‘su’ Virgen de la Candelaria bajo el brazo y más de diez páginas de preguntas y anotaciones. Así llegó Carlos Herrera a la residencia Santa Marta del Vaticano para entrevistar al Papa Francisco y escribir el miércoles, 1 de septiembre de 2021, un nuevo capítulo en la historia de la radio española, con la que el comunicador mejor valorado de las ondas dio el pistoletazo de salida a la temporada de ‘Herrera en COPE’ de 2021.

La repercusión fue mundial. El encuentro de poco más de una hora fue recogido no solo por los medios de nuestro país, donde se trata de la primera entrevista de Francisco en una radio, también suscitó un gran interés en medios de gran prestigio internacional al tratarse de un completo repaso a los grandes temas de actualidad que afectaban al mundo tras haberse recuperado de su última operación.

En España el impacto de la entrevista fue notable y se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados del día en las redes sociales dado el carácter prácticamente inédito de la entrevista con Francisco. Y es que no faltó el eco que la entrevista había generado en otros países de nuestro entorno más próximo como Italia, Francia o Alemania.

Desde Italia la agencia de noticias 'Rome Reports', que cubre la actualidad vaticana, realizó un seguimiento notable de lo ocurrido, además de otros medios de información general como el 'Huffington Post' en su versión italiana, o los clásicos, 'Corriere della Sera', 'Repubblica' o 'La Stampa', quienes ya abrieron sus portadas de este martes con los adelantos de la entrevista. Además, la cadena pública de noticias Rai también cubrió en sus informativos parte de la entrevista.

En Alemania fue 'Der Spiegel', uno de los medios más leídos online del país, quien quiso destacar las declaraciones de Francisco sobre la salida de los países occidentales en Afganistán y su elogio a Angela Merkel.

Además, la entrevista radiofónica más importante de aquel inicio de temporada cruzó el Atlántico hasta verse reflejada en una crónica que el 'New York Times' había realizado sobre el encuentro con Herrera en Santa Marta. En concreto, la cabecera estadounidense destacaba la crítica del Santo Padre a la intervención de los países occidentales en Afganistán: "Hablando de la caótica salida de Estados Unidos de Afganistán en las últimas semanas, el Papa dijo que "no se habían tenido en cuenta todas las eventualidades", cuando los aliados occidentales se marcharon", destacaba el 'New York Times'

También desde la agencia de noticias internacional Reuters se reflejó lo dicho por el Sumo Pontífice sobre la retirada de Afganistán.

Se trató sin duda de una entrevista cuya repercusión todavía es difícil de medir y que, tras haber dado la vuelta al mundo, dio mucho que reflexionar sobre temas que no solo afectaban en aquel momento a los fieles españoles.