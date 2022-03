La pandemia que pudo haber sido y lo que verdaderamente fue

Hoy, 14 de marzo de 2022, y se cumplen dos años del estado de alarma.

Audio









Tras un confinamiento, seis olas y varias mutaciones del virus, la pandemia ha dejado imágenes imborrables:

El colapso en las UCI con una cifra de ingresos que rebasaba las capacidades de los hospitales en todo el mundo

con una cifra de ingresos que rebasaba las capacidades de los hospitales en todo el mundo Los niños encerrados en casa y sin poder acudir presencialmente a las escuelas

y sin poder acudir presencialmente a las escuelas Las calles vacías, el extraño momento en que el bullicio se sustituyó por el silencio.

Y con este silencio, salíamos a los balcones todas las tardes. Nadie fallaba. Bueno, impresionaba y sigue impresionando esos aplausos mientras esperábamos en nuestras casas que llegaran buenas noticias..

Dos años después, 11.200.000 personas se han contagiado en España y más de 100.000 personas han perdido la vida a causa de una enfermedad. Aunque hay estudios, como por ejemplo el de The Lancet de la semana pasada, que dicen que esa cifra de fallecidos podría superar los 160 mil. Dos años después siguen existiendo infinidad de incógnitas...

En ‘Herrera en COPE’, hacemos un repaso sobre las cosas que pensábamos hace ‘dos años sobre esta pandemia y que después no han resultado ser así... Bueno, la primera de todas, había que empezar por el momento en el que Fernando Simón decía que “España no va a tener como mucho un caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local, si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada”. Los datos que tenemos a día de hoy, es de 11.223.000 personas contagiadas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Otro caso que pensábamos que no sería necesario usar era la mascarilla, como nos indicaba Simón “no es necesario que la población use mascarillas. El uso de las mascarillas, sí que puede ser interesante en los casos de los pacientes con sintomatología. Pero no tiene ningún sentido que la población esté, ahora mismo, preocupada por si tiene o no mascarillas en casa, ningún sentido”.

Y resulta que ahora va a ser la última medida que se va a retirar precisamente este uso de las mascarillas. Y el ejemplo está claro, ahora, por la calle no es necesario pero muchísimas personas la siguen llevando. Nacho de Blas, epidemiólogo y profesor en la Universidad de Zaragoza nos dice que esta medida de protección no es que ayuden a parar el virus sino que son imprescindibles asegurando que “lo lógico y normal hubiera sido aplicar el uso de mascarillas lo antes posible. La mascarilla en estas enfermedades es clave”.

¿Y qué hay de los guantes? Muy recurrentes sobre todo en los supermercados. Veíamos a todo el mundo, incluso sin mascarilla, pero eso sí con los guantes puestos. Desde luego, lo que hemos sabido más tarde es que este virus, tal y como nos recuerda el epidemiólogo Nacho de Blas, no se transmite por el contacto. “El otro elemento de transmisión por contacto directo o indirecto a través de superficies contaminadas por el virus fue bastante polémico desde el principio ya que no cuadraba ni se ajustaba con ningún otro coronavirus de transmisión respiratoria que conocíamos. Se contribuy'´o mucho a este teatro de desinfecciones con uso de guantes y uso de geles hidroalcohólicos”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y no sólo los guantes, sino que incluso dejábamos los zapatos y las zapatillas fuera de casa, porque pensábamos que podíamos meter de esta manera el virus en casa... Ahora, tal y como nos cuenta el virólogo de la Universidad CEU San Pablo, Estanislao Nistal, hemos aprendido cómo se trasmite con más facilidad, “a través de las partículas que puedan estar en el aire y que podamos respirar y puedan entrar directamente en nuestro sistema sanitario”.

Fíjate cómo caló en la sociedad esa creencia de que este virus se podía contagiar por las superficies, que incluso, aumentó el pago con tarjeta. Nos daba miedo pagar con billetes. Bueno de hecho, fue la vez que más se usaron las tarjetas de crédito, una subida que no habíamos visto nunca

Seis variantes después y todavía no ha llegado la famosa inmunidad de grupo. El epidemiólogo Daniel López Acuña, decía esto hace muy pocos días en COPE, que afirma que “eso no existe en el caso del covid, cuando tenemos un virus que muta frecuentemente en el caso del covid, hay que pensar que tenemos al 100% de las personas protegidas o seguimos teniendo el riesgo de que la infección siga perpetuándose y siga reproduciéndose”.

Sin duda alguna, donde más se ha aprendido es en los hospitales, convertidos en auténticos campos de batalla. En los hospitales, de hecho, se creó la figura del coordinador covid. Eso es lo que ha pasado a ser el doctor Carlos Dueñas en el Hospital Clínico de Valladolid que explica que “en marzo de 2020 tuvimos que diseñar prácticamente hospitales nuevos, circuitos por donde tenían que pasar los pacientes covid, rediseñar las zonas de hospital, diseñar desde las urgencias cómo subirlos a las plantas, llevarlos a hacerse pruebas…”.

Un estado que “nos obligó a ir ampliando progresivamente plantas y plnatas de gente afectada por el covid”, añade el doctor

Confiesa Dueñas que las secuelas entre los sanitarios, sobre todo las psíquicas “siguen incluso en los mejores momentos no se quitan”.

Y concluye, “no creo que haya habido un profesional que haya estado en alguna planta covid y no haya llorado a mares al llegar a casa”.