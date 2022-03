La primera clave del día de Carlos Herrera: cómo ha usado Sánchez el estado de alarma en 2 años de pandemia

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el segundo aniversario del primer estado de alarma, las consecuencias económicas de la guerra, así como los últimos movimientos de Putin.

En primer lugar, el comunicador ha recordado la Conferencia de Presidentes celebrada este domingo en La Palma, en la cual Sánchez ha apuntado que tomará medida en relación a los precios, eso sí, "presionado por los presidentes, que le han dicho que se olvide de subir impuestos, como piensa todo socialista", y es que "Sánchez no ha tenido más remedio que decir que va a levantar un poco el pie del acelerador, pero ya veremos", ha apuntado Herrera.

Por otro lado, el comunicador ha recordado que este lunes, 14 de marzo, se cumplen dos años desde que Sánchez decretó el primer estado de alarma de la pandemia. Fue "el prólogo de todas sus apariciones, para decir que se ponía en marcha un estado de alarma, que luego, estados de alarmas que se han multiplicado por dos, han resultado inconstitucionales, como ha dicho el constitucional que esta no era la figura ideal para suprimir derechos de los ciudadanos", ha recordado el director de 'Herrera en COPE'.

"Hace dos años se dijo el primer día, esto es excepcional y no tiene precedentes. Aquel día nos metimos en casa concienciados de que si no nos metíamos el virus nos llevaba por delante. La verdad que no fue España el único país que tomó esta decisión, y tal vez es lo que había que hacer. Ahora, si entonces nos dicen que a los dos años todavía estaríamos con mascarilla, es verdad que viendo a la pandemia marcharse, aunque nunca se sabe si puede dar la vuelta con una nueva variante", ha asegurado Herrera.

Y es que, como ha analizado, han sido "dos años en los que el Gobierno ha sido incapaz de contar siquiera bien los muertos, en los que ha estado diciendo una mentira detrás de otra. Hasta en ese comité de expertos que no existía que servía de excusa para tomar todo tipo de medidas, entre ellas las que privaron a España del debate político imprescindible. Parlamentos que cerraron sus puertas para que el Gobierno de este sujeto gobernara por decreto e hiciera lo que le diera la gana".

En su repaso, Herrera ha recordado la presencia de Sánchez, "cada hora en tv, cada minuto más insufrible, repartiendo discursitos de aló presidentes y con el sanchismo sacudiéndose de responsabilidades". Ahora "estamos mucho mejor, pero seguimos enredados con la pandemia. Llevando mascarillas en interiores, no se sabe hasta cuando", ha apuntado.

Para concluir, ha recordado lo que vino después: "filomena, la lenta recuperación económica y ahora la guerra de Ucrania, y por consecuencia, los precios. Subida de precios que es escandalosa, en todo. Depósitos que se llenaban con 60 euros, ahora cuestan casi 100".