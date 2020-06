Page, en COPE: "Muchos de los que atacan a Felipe González o no lo defienden sueñan con ser lo que fue él"

Emiliano García-Page, presidente de Castilla La Mancha, ha sido entrevistado este viernes en 'Herrera en COPE' tras las criticas a Felipe González, incluso de filas socialistas, como las del secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, que ha considerado que ha llegado la hora de que el PSOE diga a Felipe González que "ya es suficiente", por lo que ha sugerido que debería abandonar el partido. En este sentido, Page ha señalado que "cada uno puede compartir o no sus expresiones", pero "Felipe a estas alturas sigue hablando para todo el país".

"La envidia es muy mala y muchos de los que atacan desde la clave política a Felipe o no le defienden en el fondo es que desde niños llevan soñando con ser lo que fue Felipe González", ha señalado Page. No obstante, ha dicho que la responsabilidad de Pedro Sánchez, que no ha cerrado filas en torno a su antecesor, es otra. "Bastante le toca con gobernar en una situación tan inestable", ha subrayado.

El presidente autonómico ha apelado a la minoría del PSOE en el Gobierno, y ha dicho que si su secretario general hubiera gobernardo con Cs "tendía que necesitar menos orfidal para dormir". Además, ha dicho que muchos miembros del Gobierno "no saben ni dónde está Almagro".

Emiliano García-Page ha expresado que en las Conferencias de Presidentes que han tenido lugar durante el estado de alarma ha apreciado "un tono constructivo" entre los diferentes líderes territoriales. "Todos los presidentes nos llamábamos a nosotros mismos presidentes de autonomías. Todos. Y en un trato de igual a igual", ha señalado incidiendo en los presidentes de Cataluña y del País Vasco.

Sobre la mesa bilateral entre el Gobierno de España y el autonómico catalán, Page ha dicho que para hablar sobre el "cojunto de España, tenemos que hablar todos. Ni si quiera vale que hablen en Madrid todos los partidos".

En lo que respecta a las ayudas autonómicas derivadas del nuevo coronavirus, Page ha señalado que el virus donde cayó fundamentalmente fue en Madrid y que el reparto del dinero fue en un inicio "coherente" porque se distribuía en función del impacto. "Lo que me ha disgustado es qué ha cedido el Gobierno y a quién ha cedido para que se cambien unos intereses".

El dirigente también se ha pronunciado sobre las residencias de ancianos. En este sentido, ha dicho que "no han sido un conflicto hasta que ha llegado un virus", y ha reconocido que la autoridad la ha concentrado el Gobierno, que es quien tomaba decisiones.

Sobre el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al que acusan de alentar una campaña contra Ayuso explotando las residencias de mayores, ha dicho que"ha sufrido mucho porque lo han intentado convertir en la cabeza de turco de un problema en Madrid", y ha destacado su carácter moderado. "Ha sufrido mucho", ha señalado.

Por último, Page a felicitado a Felipe VI por el aniversario de su reinado y ha destacado su labor en estos momentos especialmente complicados.