Page adelanta el toque de queda a las 22 en Castilla-La Mancha y respalda que algunas CC.AA. lo hagan a las 20

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha sido entrevistado este lunes en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que probablemente va a adelantar el toque de queda a las 10 de la noche porque es una “de las medidas más eficaces a los efectos del control de la pandemia”. El dirigente se ha manifestado partidario de que se “modifique el estado de alarma para trabajar con otros horarios. Me gustaría que fuera un acuerdo de carácter general para toda España”, ha dicho. A su juicio, “sería aceptable a las 8 de la tarde”, como ha decretado Castilla y León, a pesar de que este horario ha sido recurrido por el Gobierno central porque “la ley nos fija a las 10 de la noche” el toque de queda como muy temprano.

El presidente ha dicho que en la comunidad “hay más presión hospitalaria” que la que había hace mes y medio, “pero a mucha distancia de lo que vivimos en la primera ola”. Ahora “estamos viendo el pico de la Navidad”, ha dicho. García-Page considera que, de entrada, un confinamiento como el de marzo “no es necesario”. “Otra cuestión es permitir la actividad docente y la económica, solamente estar confinados con la exclusión de lo básico: permitir trabajar, permitir la formación y después en casa. Esa vía intermedia podría ser en un momento entendible”, ha dicho. Pero si se fuera a un contagio mayor, “no cabría más remedio que imponer alguna medida más restrictiva”.

García-Page ha dicho que esta pandemia ha venido “sin instrucciones” y que todas las administraciones han intentado hacer “lo mejor posible”. A su juicio, “la estrategia de salud publica, que pasa por la movilidad, tiene que tener un alcance nacional”, aunque “es bueno que se pueda cantonar o acorralar el virus” en función de los diferentes territorios.

Sobre la candidatura de Illa a la Generalitat mientras sigue siendo ministro de Sanidad, García- Page ha justificado que el ministro se ha volcado “con la gestión en el Ministerio” y con centrarse en Cataluña “solo en campaña”. “Mientras centre su trabajo en el Ministerio no me estorba. No hemos notado un cambio en la gestion de Illa”, ha asegurado.

En lo que respecta a la vacunación, García- Page ha dicho que su comunidad “está cumpliendo el plan de vacunación” y ha criticado que se prime a “los más rápidos” en inocular el medicamento porque “no se trata” de dedicarse solo a vacunar, “sino de compatibilizarlo con el funcionamiento normal de la Sanidad”. A pesar de ello, ha garantizado que su autonomía vacunará en tiempo y forma.

GARCÍA-PAGE CRITICA A IGLESIAS Y SE OPONE A PACTAR CON BILDU

En lo que respecta a los efectos de la borrasca Filomena, el dirigente ha dicho que la ciudad de Toledo y el centro de la provincia están afectadas, “con mucho hielo concentrado”, aunque “si cambia la situación metereológica” puede diluirse la nieve. García-Page ha dicho que va a plantear la declaración de zona catastrófica, aunque más que “destrozo público” se preocupará de que se declare para los “afectados privados” como personas que viven de la ganadería o de las viñas.

El dirigente socialista también se ha pronunciado sobre las declaraciones de Pablo Iglesias este domingo en La Sexta, donde comparó a Puigdemont con los exiliados del Franquismo. García-Page ha dicho que “es una comparación absolutamente inadecuada, por no decir injusta. ¿Qué estarán pensando las familias de republicanos que tuvieron que irse de España por el drama de la Guerra Civil?”, ha cuestionado.

“El problema de Iglesias es que está prejuzgado. Valora a la gente en función de que le caiga mejor o peor”, ha dicho García-Page, que también ha dicho que no gobierna para todo el país sino solo para su base electoral. “Si las cosas van mal es culpa de Pedro Sánchez y todo lo que va bien se lo quieren apuntar”, ha criticado al vicepresidente.

Además, ha reiterado que pactar con Bildu es “una frontera político-moral porque no han hecho el proceso de integración ni han rectificado ni han pedido perdón. No es un problema de lo que piensen, sino de que no tengo ningún convencimiento de que estén arrepentidos”, ha dicho.