La opinión de Carlos Herrera sobre el rol de Mariló Montero en Todo es Mentira, lo mejor de 'Herrera en COPE'

Esta semana hemos podido escuchar muchas historias en 'Herrera en COPE'. Además del mejor repaso político y el entretenimiento más divertido, hemos escuchado a Carlos Herrera opinar sobre qué va a pasar con Mariló Montero en su nueva aventura televisiva en el programa 'Todo es Mentira'.

A finales de septiembre, Mediaset anunció el fichaje de Mariló Montero para presentar ‘Todo es mentira’ en Cuatro en sustitución de Marta Flich durante su baja por maternidad. El pasado miércoles, el programa ya señaló la fecha de debut de la comunicadora, por lo que la cadena ha querido volcarse en su recibimiento y en la despedida de Flich.

Fito Páez, en 'Herrera en COPE': “Lo que empezó siendo una aventura, se convirtió en una odisea maravillosa”

30 años de música acompañan al cantautor argentino, Fito Páez. Su música, para muchos de sus fans es como una guía que convierte sus conciertos en un lugar de unión. “El Amor después del amor”, es el disco más vendido de la historia de Argentina.

Fito, le explica a Carlos Herrera como surgió la idea de recrear este disco: “Fue de una manera bastante improvisada. Estaba con un amigo tomando unos vinos después de un ensayo y me dijo que se cumplían treinta años de “El Amor después del amor”. Y, en un momento de arrebato dijimos, grabemoslo de nuevo”. Para el compositor, todo ha ido bastante rápido: “Me puse a ensayar en Septiembre, me puse a tocar y ya estoy en gira. Las emociones están en plena ebullición”.

Herrera, sobre la Ley Trans: "El 80% de los jóvenes que quieren cambiar de sexo se arrepiente al madurar"

En su monólogo sobre la Ley Trans, Herrera ha señalado lo siguiente:

"Bueno, ¿qué dice esa ley? Desde los 12 años puede cambiarse de sexo, según el engendro que han perpetrado estás trastornadas del Ministerio de Igualdad. Cuando tenga entre 14 y 16, ya no necesitará la aprobación del juez solo la de sus tutores. Con 16 años podrá cambiarse de sexo sin permiso ni participación de nadie".

"Esta es la locura de la Ley Trans, o sea menores de edad mutilándose y hormonándose con el impulso del Gobierno que dice actuar contra una inexistente homofobia masiva pero que desprecia a la vez la evidencia científica y psicológica de que el 80% de las personas que quieran cambiar de sexo dejan de quererlo al madurar", es solo un fragmento de lo más destacado del monólogo.

Carlos Herrera habla claro tras lo que ha pasado con Hombres G en 'Pasapalabra': "No podemos ahora"

'Pasapalabra' es uno de los programas más vistos de la televisión en nuestro país y, aunque habitualmente son protagonistas los concursantes, en esta ocasión, ha sido Ana Morgade quien ha dado mucho de qué hablar por su comentario durante 'La pista musical'. Después de adivinar con las primeras pistas que se trataba de 'Devuélveme a mi chica' de Hombres G, dio su opinión sobre la canción.

Audio





"La canción está muy bien. Pero, hay un insulto que usa para insultar a alguien que no es un insulto. Lo de marica está fatal, porque no es un insulto y lo de 'Devuélveme a mi chica' también está fatal, porque las mujeres no somos un bolso", un comentario sobre el que ha dado su opinión Carlos Herrera.

El ingrediente secreto que le pone Carlos Herrera al huevo frito y que potencia todo su sabor: "Una gotita"

Cada mañana Carlos Moreno, 'El Pulpo', le pasa el testigo a otro Carlos, Herrera en este caso, para que comience el programa 'Herrera en COPE'. Ocurre al final de 'Poniendo las calles' y podemos comprobar cómo la sintonía entre los dos comunicadores, entre los dos Carlos, es total y absoluta. Hasta el punto en el que conocemos algunos de sus secretos más personales, desde sus gustos musicales hasta los trucos que tienen para cocinar platos tan sencillos como un huevo frito.

