Salud Hernández: "Cuando los cadáveres empezaron a descomponerse los niños se alejaron de la avioneta"

Se habla ya del milagro de los cuatro hermanos desaparecidos en Colombia. Sobrevivieron a un accidente aéreo y pasaron 40 días de zozobra en el corazón de la selva amazónica. Los niños fueron hallados en un punto remoto tras ser buscados sin descanso durante semanas por más de 200 militares e indígenas de la zona.

Salud Hernández Mora es periodista y ha seguido su desaparición y posterior rescate. Ella misma se ha introducido en la selva para conocer los pasos que dieron los pequeños a lo largo de su duro periplo.

Una de las cosas que le ha 'sorprendido' han sido las "buenas condiciones' en las que se encontró la avioneta. “Estaba en vertical. Todos los asientos estaban perfectos, solo estaba dañada la cabina pero la parte de atrás estaba perfecta. Se ve que los primeros asientos donde iba, el piloto, la madre de los niños y otra tripulante, recibió mayor impacto y por eso fallecieron”.

Existen dudas sobre cuánto tiempo estuvo viva la madre de los niños. ”El padre dice que los niños aseguran que tardó cuatro días en morir. Pero hay que esperar a los resultados de la autopsia. Me sorprende que de ser así no hubiera salido de allí porque no tenía nada que la hubiera aprisionado”.

La pequeña Lesly Mukutuy, de 13 años fue quien se encargó de cuidar durante 40 días a sus hermanos Soleiny Mukutuy, de 9; Tien Noriel Ronoque Mukutuy, de cinco años, y Cristin Neruman Ranoque, una bebé de un año. “Parece que estuvieron entre 3 o 4 días alrededor de la avioneta, pero cuando los cadáveres empezaron a descomponerse, se desplazaron a otras partes cuando, pero siempre se movían en un radio de 5 kilómetros”.

Agua abundante pero sin comida

Salud ha podido comprobar que en la zona por la que deambularon los pequeños hay mucho agua, además “es limpia porque estamos en invierno y llueve todo el tiempo”. Sin embargo no pasa lo mismo con la comida. “Casi no comieron, solo unas pepas silvestres, y unos maracuyás que casi no tienen carne y que además dan mucha sed. Estaban con desnutrición severa”.

Parece, señala “que encontraron también un kit de supervivencia de los que arrojaron las autoridades y con él sobrevivieron algunos días".

El accidente ocurrió el pasado 1 de mayo cuando un avión Cessna 206 operado por la compañía Avianline Charter's se estrelló en la selva amazónica colombiana, concretamente en una zona “un poco mas despejada que la que se encuentra alrededor del río Amazonas”.

Sorprende también cómo han aguantado los mosquitos. “Tenían un toldillo y con eso se protegieron”.

La periodista destaca por último el talante de la pequeña que ha sacado adelante con vida a sus hermanos. "Es muy arrojada".





