Dj Nano, en 'Herrera en COPE': “Mi flechazo fue la música, no las discotecas”

Dice que él era un niñato de Moncloa, que ni se le pasaba por la cabeza conseguir todo lo que ha conseguido... Ahora hace mucho ruido, pero de pequeño sonaba de fondo Encarna Sánchez, asique no podía hacer ni un solo ruido jugando a los cochecitos, porque si no le caía una de su abuela Josefina que no veas. Recuerda con cariño aquella colección de vinilos de su tía y tiene un recuerdo muy bueno de su infancia.

Ahora digamos que le piden que suba el volumen porque es uno de los dj más prestigiosos del mundo. Nadie le llama ya José Luis. Un chico que al principio iba con un bote de spray y parecía que sería grafitero, pero no era bueno: "Le ponía ilusión pero no era lo mío".

El madrileño repasa sus 25 años de carrera en la electrónica con Alberto Herrera y le confiesa que “nunca podía imaginarme el éxito, solo me he dejado llevar”. Su meta era ir a Bosnia y de hecho se presentó de voluntario en el cuerpo militar, que al final se frustró por un problema de asma. “yo lo sabía pero no lo alegué”. Asique su otra opción fue la música, “la primera vez que entré en una discoteca de música electrónica, fue un flechazo muy grande, y el flechazo fue la música, no las discotecas”.

Entre anécdotas, cruces con figuras internacionales y confesiones, Dj Nano siempre dice que la música le salvó de la mala vida, nos cuenta las figuras de la música que más admira, y de cómo compraba los vinilos de la música que no llegaba a España.

Lleva muchos años en la escena: “el abanico de edad es enorme, y se lo pasan igual de bien, y eso es una suerte muy grande”. Lleva 20 años con una fiesta suya “Oro Viejo” una fiesta electrónica que todo el mundo conoce. ¿El secreto? Dice que no lo sabe: “Lo que se es que soy muy pesado, y eso también suma.”