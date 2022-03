El crimen de Cabra: "El asesino de Agustín salió a cazar, a matar por el placer de matar"

El acusado del crimen de Cabra Y.A.A.F., un joven de unos 24 años, ha sido condenado a 25 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento y otro de lesiones con arma blanca. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba da por probado que Y.A.A.F. apuñaló mortalmente a Agustín P.M., un joven de 26 años que se encontraba con una amiga de 25 años y que resultó herida en un coche en la avenida Victoria Kent del municipio cordobés de Cabra la madrugada del 20 de septiembre de 2019.

El periodista Nacho Abad, en su sección de crónica negra en "Herrera en COPE" ha repasado los hechos: que ocurrieron en un polígono de la localidad cordobesa de Cabra conocido como el parque la Ciudad de los Niños a donde la pareja formada por la víctima Agustín y su novia, Alba, habían ido para dar "rienda suelta a sus deseos sexuales" como dice la sentencia. La chica nota como la presencia de alguien, de una sombra y Agustín no le da importancia. De repente se abre la puerta trasera del coche en el que la pareja se encontraba y aparece un tal Yefferson, se encienden las luces del coche, Agustín salta al asiento de delante para ponerse la ropa interior y mientras ocurre esto, el tal Yefferson agrede a Alba. Agustín intenta defender a Alba y Yefferson, un chico que había nacido en Honduras, saca un cuchillo.

Los chicos pelean y, sobre todo, Agustín intenta impedir la agresión a Alba, sale del coche y se enzarzan fuera, pero Agustín no puede esquivar las cuchilladas, corre hasta que el agresor, Yefferson, le atrapa y empieza a darle cuchilladas. 18 puñaladas en brazos, esternón, abdomen, cuello, algunas clavadas hasta el mango del cuchillo. Tras la agresión Yefferson huye y Alba también.

La Policía termina deteniéndole en el aeropuerto de Málaga, cuando intentaba huir a Honduras, no solo por el testimonio de Alba -que le había visto perfectamente y le identifica-, sino porque había sangre de Agustín en la lengueta de la zapatilla del asesino, una huella dactilar del asesino en el coche de Agustín y Alba. Cuando le detienen encuentran en el teléfono móvil que había buscado en Internet qué pena le podía caer por asesinato con arma blanca.

Ya detenido, en el coche policial iba murmurando que 'no sabía qué había hecho y por qué lo había hecho'. Tras el asesinato, llegó a su casa llorando, asustado, temblando y reconoció que había matado a una persona y su pareja le dijo que se marchara y le preparó la maleta y le buscó el vuelo a Honduras.

¿Por qué lo hizo? ¿Qué contó el asesino en el juicio?

"Su testimonio fue estrafalario" ha explicado Nacho Abad. Dijo que "tenía dolores, se tomó una pastilla, había quedado con una chica, tomó una cerveza, no podía dormir y en torno a las tres de la mañana se fue a dar un paseo. Cogió el coche y para tranquilizarse fue al polígono en el que estaban Agustín y Alba y que allí, de repente, aparecen dos individuos con una navaja que le dicen, ataca a los del coche y mátalos. Y él obedece, abre el coche y los ataca y que luego se va, dejando a los otros dos allí y tirando la navaja en el camino", algo que "no tiene ni pies ni cabeza porque Alba solo ve a una persona, no ve a tres".

"¿Por qué lo hizo, cuál era el móvil?, esto es lo preocupante", dice el periodista de investigación, "porque se puede pensar que al atacar a dos amantes que están dentro de un coche podría ser una cuestión de celos, pero no conocía ni a Alba ni a Agustín, el móvil no ha quedado claro en el juicio, pero a mí me queda claro como criminólogo, que este hombre salió a cazar, a matar por el placer de matar, por experimentar lo que se siente cuando alguien le quita la vida a alguien. No tiene otro sentido, no tiene ningún problema mental, solo quería experimentar".