Un murciano viaja a Alemania y abre una lata de tomate donde encuentra lo impensable, entre lo mejor

En 'Herrera en COPE' hemos descubierto este año historias inolvidables y muy graciosas. Aprovechamos la llegada de la Navidad para recordar algunas de ellas. En esta ocasión, no tiene desperdicio lo que vivió uno de nuestros 'fósforos'. Antonio, que es de Murcia, contó que se casó en Navidad y viajó en el año 1987 en un Citroën 11 Tr. Un coche que no tenía aire acondicionado. Fueron hasta Munich con productos típicos de la Región de Murcia. Llevaron una lata de tomates y... "de pronto, un tropezón". Descubre lo que se encontró en el siguiente audio.

"Llevamos una botella de oliva virgen extra y sacamos una lata de tomates de una reconocida marca. Enhay buen pan, compramos un pan de pipa. Hago dos agujeros a la lata de tomate y echo en el plato el caldo. Un buen chorro de aceite, su sal, y con el pan todo el mundo sopaba. Preparamos la cebolla y le echo el tomate. De pronto, un tropezón. Era una primera falange con su uña completa", dice provocando el desagrado de los colaboradores de 'Herrera en COPE'

Marga vivió dos anécdotas y también quiso compartirlas con el resto de oyentes. Una personal, y otra de un amigo. Ella estuvo en un internado, comió un día el puré y se encontró "las uñas de la cocinera. Cuando me llevé la cuchara a la boca, lo último que tú te quieres encontrar en un puré es eso". A su amigo le ocurrió que se encontraba en una casa de campo. La madre preparó una tortilla de patatas grande y se ve que algo cayó dentro. "Aquello se mezcló y cuando se sentaron a comer había caído una salamanquesa".





Otro oyente, aseguró que este verano, le sucedía algo muy desagradable mientras comía en casa. "Había unas judías ricas para comer. Según me meto la cuchara me encuentro un diente. Y ya preguntó: ¿de quién es este diente? Pues la cocinera que llevaba toda la mañana buscándolo".

Montse, contó que se encontraba en una comida con una compañera. Hasta ahí, todo normal. "Vimos una pizzería y fuimos para allá. Mi amiga llevaba unas gafas porque no veía mucho. Pidió una ensalada. Se puso a aliñar y vi algo raro. Empecé a mirar. En mi vida he visto un gusano de tal tamaño. Uno de seda gordito. Lo más alucinante es que era de colores. Era bonito. Pero estaba removiéndose, mi compañera que no veía y a mí me entró la risa", narró en 'la hora de los fósforos' de 'Herrera en COPE'.





Concluía diciendo que, casi de inmediato, llamaron al camarero. "Le dije: hemos pedido una ensalada sin carne y esto como que no. El hombre no veía tampoco, empecé a apartar todo y dejé al gusano solo"",

Le recuerdan a Herrera cuando ETA intentó matarlo

Carlos Herrera volvía a recibir a los 'fósforos' que, en esta ocasión, relataban sus anécdotas sobre el comunicador en una cita especial, pues celebrábamos el 'Día de la radio'. En este caso que recordamos, la 'fósfora' Nati se emocionó recordando el día después de que "unos malnacidos intentaran atentar contra la vida de Carlos Herrera. Cuando acabó el programa, lo que hicieron fue poner la sintonía del programa y cortes tuyos diciendo 'buenos días', con la música de fondo".

El comunicador llegó a tener la caja bomba en sus manos después de sacarla de un sobre acolchado cuyo remite rezaba: Club de Forofos de Carlos Herrera.

Además, explicó que ese montaje lo hizo un gran hombre de radio. "Los reportajes que hacía Segade. Afortunadamente, no tuvieron suerte. Yo lo celebro" Escucha aquí el momento exacto en el siguiente vídeo.