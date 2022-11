El motivo por el que Luis Enrique no ha convocado ni a Sergio Ramos ni a Iago Aspas: Paco González se moja

Carlos Herrera ha tenido la oportunidad de hablar en 'Herrera en COPE' con Paco González, director de 'Tiempo de Juego' unas horas antes del inicio del primer partido de España en este Mundial de Qatar. Paco le ha contado cómo ve a la selección, qué bajas le parecen injustificables en la lista de Luis Enrique y se ha mojado con lo que puede hacer nuestro país esta tarde. Escucha la conversación completa aquí:

España se mira en el espejo argentino

Carlos Herrera ha querido comenzar la conversación recordando el fatídico debut de la Argentina de Scaloni y Leo Messi: "Qué sorpresa más llamativa, la hinchada argentina, que creía efectivamente antes del partido, que estaba ante la mejor Argentina de muchas décadas y que después del partido no hacía más que acordarse de la concha de la madre de cada uno de los jugadores. Este cambio de opiniones es fascinante", ha comentado.

Paco González, entre risas ha asumido: "Es muy argentino", tras lo que ha querido explicar que "Argentina, cuando va a llegar a un Mundial, Messi es Maradona y según va terminando el Mundial, Messi es un pecho frío, o sea, eso es más o menos cíclico. Venían con antecedentes muy buenos: 36 partidos sin perder, una racha casi histórica, venían de ganar la Copa América bien ganado y en Brasil a Brasil en la final", ha recordado.

"Pero el batacazo es terrible y sobre todo si ves la primera parte, porque en la primera parte podía haber terminado 3-0. Antes del VAR, hubiera terminado tres o cuatro cero, porque hay tres goles anulados por fuera de juego, algunos de ellos milimétrico, pero milimétrico de verdad. Pero luego se vinieron abajo, al primer contratiempo demostraron que no, que igual no son tan favoritas como se pensaban", apunta Paco González.

El Mundial es un torneo especial "es verdad que esto no es cualquier cosa. Te da tiempo de sobra a reaccionar, pero ya no presentó su candidatura y luego Francia goleó. Inglaterra goleó", ha terminado por decir González sobre la selección albiceleste.

¿Qué le pasa a España en los Mundiales?

Sudáfrica fue una excepción en la historia mundialística de España. La realidad es que la lista de decepciones en el primer encuentro empieza a ser más abultada de lo que nos gustaría admitir: "También tuvo suerte Arabia Saudí y mucha suerte, porque llegan a valer los dos primeros goles y le marcan luego cinco más. Pero bueno, el resultado es el que es, pero tiene por delante a México y Polonia, que en teoría no son rivales. ¿A España le puede pasar algo parecido con Costa Rica hoy, porque en los primeros partidos de los mundiales casi siempre palmamos?", ha preguntado Herrera.

Por su parte, González se ha mostrado rotundo: "Hemos hecho el tonto últimamente. Perdimos con Suiza, pero luego ganamos el Mundial. Perdimos en el Mundial de Brasil, empatamos en el Mundial de Rusia. En teoría es el partido fácil de la primera fase. Costa Rica es, en teoría, el partido fácil. Luego veremos Alemania y luego Japón, que son bastante más. Pero no sé, yo creo que no nos va a pasar", ha adelantado.

"Costa Rica es muy, muy, defensiva y España es muy, muy abusiva de tener el balón. A lo mejor es de esos partidos que se desesperan porque dices, ¿pero por qué no terminamos la jugada, pero por qué no tiramos, pero cuánto tarda en venir el primer gol? A lo mejor nos agobiamos por ahí, pero lo normal es que no, que no haya ningún disgusto y que ganemos al menos con dos goles de diferencia o algo así", se ha mojado sobre el resultado.

Herrera ha querido replicar: "Estos tíos defienden muy bien, los de Costa Rica y aunque sólo sea por la memoria del buen Mundial que hicieron el 2014... Luego se demuestra en los mundiales que no haya enemigo pequeño", ante lo que Paco ha querido matizar: "Hombre, sí los hay pequeños. Irán se llevó seis, Australia, que parecía que se iba a subir a las barbas de Francia, se pegó unos tiros en los pies y se acabó el partido para ellos. Lo que pasa es que estos no son jugadores que tengan experiencia en grandes Ligas, ni que algunos de ellos tengan experiencia en mundiales como Keylor Navas, que es el más conocido de todos. No es despreciable sentir que España es muy superior y que debería de ganar", ha defendido.

La lista de Luis Enrique y la de Paco González

"¿Te inquieta en algo que España vaya con 26 jugadores, pero 20 de ellos debutantes?", le ha planteado el director de 'Herrera en COPE' al de 'Tiempo de Juego'. "No especialmente", ha confesado este último: "Hay una lista de con cuántos minutos llega cada selección a este Mundial. Como ha habido un mes y medio que ha sido una bestialidad para los equipos que han tenido que jugar miércoles, domingo, viernes, domingo. Hay gente que ha jugado siete partidos en un mes, ocho partidos en un mes, todos los que jugaban Champions, por ejemplo", ha apuntado González.

"Y la mayoría de esos equipos son los que nutren luego a las selecciones. Y España, precisamente por la lista, que es un poco rara en el sentido de la gente que ha convocado a quien le da la gana, no a quien sea titular indiscutible. Hay mucho joven en España. Es de las menos castigadas en minutos y ayer mismo, por ejemplo, que los argentinos se justificaban a sí mismos diciendo que físicamente no estaban bien, que Arabia Saudí se las comió, que parece mentira", ha querido poner de ejemplo Paco, quien asegura que "con gente joven se ve mejor un partido a tres días. Por ejemplo, el domingo tenemos a Alemania. No me parece muy peligroso que vayamos con gente inexperta", ha asegurado.

Carlos Herrera ha preguntado a Paco González por el punto débil de nuestro equipo, asumiendo que sería la defensa: "La línea débil, se podría decir. Para mí el punto débil es que a veces nos cuesta hacer un gol una barbaridad. A veces tenemos 74 % de posesión, llegadas al área rival, 16, córner, ocho, tiros a puerta, uno. Y dices, ¿para qué tenemos tanto balón? Yo creo que si solventamos lo de arriba es casi mejor que solventar lo de atrás, porque en los grandes partidos normalmente hemos defendido bien", ha defendido, precisamente.

"Ahora en los partidos medios como este, a veces hacemos el tonto y empezamos a sacar el balón del portero para el central, del central para el portero. El portero viene presionado y regalamos algún gol. Es verdad que somos más bien blanditos. Depende de la edad que tengas, pues a lo mejor tu referencia de un central rudo es Migueli. Pues claro, eso no tenemos", ha añadido González, a lo que Herrera le ha planteado: "Pero teníamos a Ramos..."

La lista de Luis Enrique ha valido a muchos comentaristas para analizar cada nombre y en 'Herrera en COPE', con la presencia de Paco González, no se podían obviar algunas de las ausencias más destacadas: "Lo que pasa es que ya sabes cómo es Luis Enrique. Yo creo que prefiere confeccionar la lista en la que no tenga ningún problema mirando al banquillo y viendo caritas y para eso prefiere llevar chavales, gente que le está agradecida por ir, que no le va a montar ningún lío, que a lo mejor llevar a un Iago Aspas, que tiene 30 años o un Sergio Ramos que tiene 30.000 partidos de experiencia, a un Canales que tiene 28, pero ya está muy curtido...", ha explicado, dejando claro cuáles serían los motivos por los que el seleccionador habría dejado fuera a estos jugadores.

"Mi lista no se parecería a la de Luis Enrique, pero entiendo que quiera hacer, un poco exagerado, lo que hizo Luis Aragonés cuando, después del Mundial de Alemania y antes de la Eurocopa que ganamos en el 2008, dijo, me cargo a Raúl, a Cañizares, a Míchel Salgado, a todos los que él pensaba, no van a jugar y en el banquillo van a suponer un problema", ha aclarado el director de 'Tiempo de Juego'.

¿Quién no se tendría que haber quedado fuera?

"La no convocatoria de Iago Aspas o de Borja Iglesias también llama la atención", ha apuntado Carlos Herrera. "Sí. Y Álex Moreno, probablemente el lateral izquierdo, más en forma de toda España", ha añadido Paco González.

"Mikel Merino centrocampista de la Real, que es una barbaridad lo que ataca, lo que defiende. Es que hay cinco o seis jugadores que es muy difícil de entender que no estén ahí, porque para mí sí están entre los 26 mejores de España y sin duda alguna están en el primero o el segundo de su puesto en nuestra Liga", ha insistido el director de 'Tiempo de Juego'. "Pero este es Luis Enrique, para eso le pagan. Yo no estoy de acuerdo con él en muchísimas cosas y una de ellas es lo de la lista", ha terminado por contarle a Carlos Herrera horas antes del debut de España en el Mundial de Qatar.