Monólogo de Herrera: Torbellino político y corrupción: El PSOE en el ojo del huracán

"En una jornada marcada por la celebración del año bisiesto y el cumpleaños del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la actualidad política española se encuentra sumergida en un auténtico carrusel de información que revela la compleja situación que atraviesa el ejecutivo liderado por el PSOE.

Desde la investidura, el panorama político ha estado dominado por controversias y acusaciones cruzadas, destacando la tensa sesión de control al gobierno donde la estrategia del "y tú más" fue la tónica general. La corrupción, tema recurrente y repudiado por la sociedad, vuelve a ser protagonista en medio de revelaciones que comprometen a varios miembros del partido en el poder.

Las investigaciones apuntan a una serie de irregularidades y tramas de corrupción que involucran directa o indirectamente a figuras clave del PSOE, como el exministro José Luis Ábalos, convertido en una figura polémica tras las últimas revelaciones. Los informes señalan su posible vinculación con el caso "Coldo" y la trama de corrupción durante la pandemia, poniendo en tela de juicio la gestión de contratos y la adjudicación de suministros de emergencia.

Por otro lado, la situación en Baleares con Francina Armengol y las advertencias ignoradas sobre irregularidades, suman presión al partido que parece naufragar en un mar de acusaciones y falta de explicaciones convincentes. La imagen del PSOE se deteriora mientras intenta defenderse de las acusaciones, apelando a casos pasados de corrupción de otros partidos, en un intento de desviar la atención.

En el contexto nacional, la controversia se extiende con la implicación de Salvador Illa y la polémica gestión de los presupuestos en Cataluña, aumentando el escepticismo sobre el compromiso del PSOE con el constitucionalismo y la integridad política.

La posible amnistía para delitos relacionados con el intento de secesión en Cataluña añade otro nivel de complejidad al escenario político, con el PSOE y Puigdemont buscando acercar posiciones antes del plazo crítico del 7 de marzo. Sin embargo, este movimiento enfrenta obstáculos no solo a nivel nacional sino también en el ámbito europeo, donde se avanza en directivas que limitarían la capacidad de otorgar amnistías o indultos por delitos de malversación.

En un clima de creciente descontento y desconfianza, la sociedad española observa con lupa el desarrollo de los acontecimientos, esperando respuestas y soluciones a una crisis que parece profundizarse día a día. La gestión de la crisis interna del PSOE y las estrategias para afrontar las acusaciones de corrupción serán determinantes en el futuro inmediato del partido y del panorama político del país.

Os dejamos la transcripción de monólogo de Carlos Herrera

Herrera: “Sánchez probablemente esté pasando los peores días desde que es presidente de Gobierno"

Carlos Herrera analiza la actualidad de la jornada que pasa entre otros asuntos por las ramificaciones del caso Koldo y las negociaciones del PSOE y Puigdemont sobre la amnistía.

Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, pues es aquí que nos plantamos ante un 29 de febrero, año bisiesto, cumpleaños de Pedro Sánchez, por cierto.

Y en un momento en el que, fíjense ustedes, en un momento en el que estamos delante de un carrusel de información, de tal volumen, que no sabemos o no somos capaces de atisbar hasta dónde va a llegar, dónde va a parar, cómo se va a ir engrosando todos los días. Informaciones, más informaciones. En este caso coldo que nos ocupa y que nos tiene, hombre, entre otras cosas muy entretenidos, pero también ciertamente muy indignados. No han pasado ni tres meses, ¿eh?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Desde la investidura y de aquellas carcajadas de Joker, ¿se acuerdan? Aquellas carcajadas insolentes que soltó desde el estrado mirando a Feyjoel, el que hoy cumple años. Solo tres meses han pasado de aquella euforia y Sánchez probablemente esté pasando los peores días desde que es presidente del gobierno. Tiene todos los frentes abiertos.

Tiene una muy difícil solución en todos ellos. La amnistía está encallada a siete días de que se cumpla en plazo. Europa sigue vigilando sus cacicadas. Está vigilando sus ataques a la justicia. Y ahora se encuentra con la erupción descontrolada de la corrupción durante la pandemia. Y de guinda una pésima gestión de la crisis en el seno del PSOE que ha convertido a Ábalos en una especie de héroe de la resistencia. Una cosa inexplicable, pero que efectivamente ocurre.

El PSOE está tan desarbolado, tan arrinconado, tan falto de explicaciones, que está recurriendo a las peores costumbres que creíamos desterradas de la política nacional. Las amenazas a los medios, la estrategia del ventilador.

Lo del ventilador es a veces patético y a veces cómico. Ayer, sesión de control al gobierno, y los socialistas se abrazaron al ventilador para poder sobrellevarla. Cada ministro interpelado contestaba de la misma manera. Y tú más. Están enterrados en el fango más asqueroso de la corrupción política. Me repugna la corrupción. Quien sea corrupto, que lo pague. No como pasaba con el Partido Popular. Eduardo Zaplana en la cárcel. Matas en la cárcel.

Ya no les pido a ustedes que sean fuertes, pero al menos no sean ustedes tan desvergonzados. Le repugna la corrupción, pero están dispuestos a mantenerse como ministros amnistiándola. Vaya cuajo tienen ustedes. Al PSOE se le pregunta por Coldo o por Ábalos, y te contestan invariablemente con Isabel Díaz Ayuso, con su hermano, con la Gürtel, con Bárcenas. No es más que una forma zafia, torpe, de esquivar la obligación de responder ante el mayor escándalo de corrupción de este gobierno.

Pero todo es inútil ante el torrente de informaciones, lo que les decía al empezar. Es que cada día hay nuevas... Voy a intentar hacerles, como he hecho a las 7 y a las 6, un resumen rápido de todo lo que aparece hoy en los medios.

Hoy, nada más hoy. Y seguramente estamos a expensas de que aparezca alguno más. El Mundo, por ejemplo, cuenta que Ábalos se reunió con Coldo el pasado mes de enero. Al parecer, Coldo le había pedido a Ábalos que mediara para evitar que el gobierno balear reclamara a la empresa Soluciones y Gestión el dinero por el incumplimiento del contrato de hace tres años. Pero también cuenta que Coldo, a través de su hermano, informó a Ábalos de las investigaciones en curso contra la trama ya en el pasado mes de noviembre. Todos los medios cuentan hoy que el comisionista del caso Coldo, el famoso Víctor Aldama, tenía pase especial en el ministerio.

The Objective insiste en las ramificaciones de la trama con la empresa Ere Europa. Ayer la empresa reconoció haber contratado como asesor a Víctor Aldama, aunque precisó que era para intentar recuperar una deuda en Venezuela. The Objective apunta, sin embargo, al rescate de la empresa, cuyo expediente aún se desconoce. Además de Ábalos, Francina Armengol está en una posición cada vez más complicada.

Hoy el debate publica el documento de 2020 en el que la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares advirtió a Armengol de las irregularidades y chapuzas de la empresa de los comisionistas. Y a pesar de ello, Paquitina no hizo nada hasta días antes de abandonar la presidencia. Y cuenta también el debate que un escolta de Ábalos actuó como testaferro de la empresa de las comisiones para comprar unos terrenos en Orense.

Y de Guindas Salvador Illa, que está con Armengol en el disparadero, Voz Populi cuenta hoy que el proveedor de mascarillas de Salvador Illa cobró por el material siete veces más que los comisionistas de la trama del Ministerio de Transportes.

Ese contrato también ha sido denunciado ante la Fiscalía. O sea, en resumen, una presidenta del Congreso tocada, a punto de hunderse. Un ministro, el canario Ángel Víctor Torres, afectado por la misma trama y de igual manera.

El líder del PSOE en Cataluña, Salvador Illa, cuyo papel es decisivo en la situación política actual, también es la picota, por el mismo escándalo. O sea, no parece que en ninguno de los tres casos el PSOE vaya a ser tan expeditivo como lo ha sido con José Luis Ábalos. Y esa es una de las razones de fondo de la rebeldía de Ábalos.

Ayer el ministro se paseó por todas las radios y teles que se le pusieron a tiro, denunció el trato injusto tal que cual, que está muy bien, el discurso de Ábalos contra el populismo justiciero que dice que se le ha aplicado a él, injusto, puede tener razón. Pero él no tiene ninguna legitimidad para hacerlo, porque él fue abanderado de ese populismo que ahora lamenta. Y ahora descubre lo injusto del tratamiento que él aplicó a otras personas.

Publica también el confidencial que el comisionista del ministerio y Javier Hidalgo se reunieron con la mujer de Sánchez para presentarle negocios. Los contactos con Begoña Gómez coincidieron en el tiempo con las adjudicaciones de contratos de emergencia del ministerio de transportes para la compra de mascarillas que ahora investiga la Audiencia Nacional. Una más.

Ayer los más avispados de los diputados que interpelaron al PSOE le recordaron que frente a sus proclamas del que quien hace la paga está embarcado el PSOE en una operación de impunidad como es la amnistía. Quienes han cometido todo tipo de delitos para romper la unidad de España que no paguen por nada. A la chita callando y bajo el revuelo del escándalo colo, los negociadores del PSOE y Puigdemont siguen acercando posiciones. Tienen que hacerlo antes del día 7 de marzo. Desde luego aunque haya acuerdo político, la amnistía tiene un trámite cada vez más complicado.

Ayer el Parlamento Europeo avanzó en una directiva que prohibiría las amnistías o los indultos por delitos de malversación. Y España ha salido señalada en el informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho de la Unión a causa de la misma ley. Y en este ambiente, bueno además, hoy se analiza con lupa el acuerdo firmado por Salvador Illa con el Gobierno de la Generalidad para sacar adelante los presupuestos. Va a incrementar un 11% el gasto de las embajadas catalanas, un 12% más de dinero a TV3 para que siga insultando al resto de españoles. Votar a Illa pensando que iba a defender el constitucionalismo ha sido un fiasco aún mayor que haber votado al PSOE pensando que no iba a amnistiar a los golpistas. Pues ya lo ven.

En resumen la situación política actual en España está marcada por una serie de escándalos y controversias que involucran al PSOE. José Luis Ábalos se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción relacionado con el caso "Coldo" y otras irregularidades durante la pandemia. Además, el PSOE se enfrenta a críticas por una posible amnistía que afectaría casos de secesión en Cataluña, con un plazo crítico que finaliza el 7 de marzo.

En Baleares, Francina Armengol está siendo cuestionada por no atender advertencias sobre irregularidades. Estos eventos han desencadenado un debate sobre la gestión y la integridad del partido, poniendo en juego su reputación y la confianza del público".