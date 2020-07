'Modelos con ciática', en COPE: "Hay un humor muy sano que no intenta ofender a nadie"

Quien sufre dolores de espalda sabe de las posturas imposibles que es capaz de adoptar el cuerpo con tal de mitigarlos al máximo posible. Algunos catálogos de moda parecen haberse especializado en recoger esos instantes. Desde hace unas semanas, Laura C. recopila esas posturas que captan algunos fotógrafos especializados en moda en las cuentas 'Modelos con ciática'que ha abierto en Twitter e Instagram, que se han convertido en el boom del verano con miles de usuarios que hacen 'like' en sus publicaciones.

Según ha dicho este miércoles en 'Herrera en COPE', tiene 41 mil seguidores en Twitter y 10 mil en Instagram, y subiendo. La idea de abrir los perfiles surgió, "como la mayoría de las cosas buenas, por casualidad. Me dieron un golpe en el coche, tenía mucho cabreo porque se habían largado y no habían dejado ni nota ni nada y me puse a buscar en Internet para sacarme unas risas y soltar tensión", ha dicho.

Fue entonces cuando se encontró con una foto que había publicado el perfil 'Señorita Puri' de una modelo un poco encorvada que ponía "cuando tienes pase de modelo a las 7 y el redoblar de las campanas de Notre Dame a las 8". "Me hizo muchísima gracia" porque "últimamente nada más que se ven modelos con estas fotos. ¿Será habitual?", pensó.

Se puso a buscar por Internet y se dio cuenta de que "hay paraíso de modelos con ciática a nivel mundial". "No se cómo no se le ha ocurrido a otro antes. Ha sido magia pura", ha señalado. La "clave del éxito nadie sabe dónde está".

De hecho, en los mensajes privados que recibe muchos usuarios le envían imágenes. "Han adoptado la cuenta como suya propia. Siempre hablo en plural porque la cuenta ha dejado de ser mía para ser de todos nosotros", ha señalado.

Laura C. ha dicho que detrás de sus perfiles "hay un humor sano" que no intenta " ofender a nadie". De momento, no ha tenido ningún problema con ninguna marca. De hecho, ha pedido "el mayor respeto para el trabajo de las modelos, de los fotógrafos y de las marcas".

Según ha dicho María José Navarro, la hija de Carlos Herrera, la modelo Rocío Crusset, vive con temor a que la saquen en alguna de esas posturas en las cuentas de Laura C., que ha dicho que es "una 'fósfora' desde chiquitita", por lo que por nada del mundo quisiera "hacerle daño a su padre".

Y es que, a través de sus cuentas solo busca que los usuarios pasen un momento divertido y se evadan de los problemas del día a día.