El meteorólogo Maldonado vaticina hasta cuándo se extenderá la ola de calor en España: "Hasta 41 grados"

En estos primeros días de verano, hemos empezado a experimentar el calor propio de esta estación. Como ya anunciaba la semana pasada el meteorólogo José Antonio Maldonado, esta época del año empieza "como mandan los cánones". Este fin de semana el tiempo va a estar caracterizado por "la primera ola de calor del verano", pero no van a ser los únicos días que la suframos. El meteorólogo ha previsto que se alargue en el tiempo. Descubre, en el siguiente audio, hasta cuando nos acompañará la ola de calor

Las altas temperaturas, predominantes

Maldonado nos ha anunciado que durante hoy, viernes,"va a predominar la estabilidad atmosférica", aunque durante las horas de la tarde, hay posibilidad de que se forme "alguna nube en los sistemas montañosos del norte, del este y en el interior de Canarias". Sin embargo, insiste en que no van a derivar en "ningún frente tormentoso" en estos puntos. "Lo que sí soplará fuerte es el Levante en el Estrecho", además de que se alcanzarán los 41 grados en Córdoba y Sevilla, "las temperaturas más altas de España", ha avisado.

El meteorólogo ha continuado con su previsión diciéndonos que se mantendrán los cielos despejados "o casi despejados". Pese a ello, "puede llover ligeramente en el noroeste de Galicia y, por la tarde, en el extremo oriental del Cantábrico", ha alertado. Los termómetros seguirán subiendo, excepto en el noroeste y Canarias donde "bajarán ligeramente". A los 41 de las anteriores capitales andaluzas, se les unirán los 40 grados en Badajoz y los 35 de Madrid. El viento se mantendrá igual en el Estrecho.

Por último, el domingo nos espera un ambiente "muy caluroso". Seguirá predominando esa estabilidad atmosférica con la excepción de "alguna lluvia débil en el noroeste de Galicia y, por la tarde, algunos chubascos en los sistemas montañosos del interior y el norte de Canarias". La calima se hará presente en el sudoeste de la península y las temperaturas seguirán aumentando hasta alcanzar los 42 en Badajoz, Córdoba y Sevilla, 40 en Ciudad Real y 39 en Madrid.

"No ha sido una lluvia especialmente beneficiosa"

Las lluvias que hemos sufrido en diferentes puntos de la península, no han paliado la situación de sequía. Los niveles de acumulación de agua en "algunas cuencas han bajado. No han resuelto casi nada", nos informaba el meteorólogo. No se queda ahí, sino que han llegado a ser nefastas en los lugares donde las tormentas han venido "acompañadas de granizo fuerte". Escucha, en el siguiente audio, la predicción completa del meteorólogo para esta semana.

"Su majestad, el gazpacho"

Con la llegada del verano y las altas temperaturas,hay que tratar de refrescarnos para evitar males mayores. Además de las piscinas y los aires acondicionados, otra manera de hacerlo es con la comida. Uno de los platos estrella de esta estación es el gazpacho. Su receta es algo controvertida, ya que cada uno varía ligeramente los ingredientes. Pese a ello, el comunicador gastronómico Pepe Oneto nos enseña cómo preparar el auténtico gazpacho andaluz, con una receta aprobada por la Academia del Gazpacho Andaluz para acercar estas emociones a nuestro paladar, estemos donde estemos. Toma nota con el siguiente vídeo.