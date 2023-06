El meteorólogo Maldonado predice en qué parte de España lloverá a pesar del calor: "No te vas a librar"

Tras tanto tiempo reclamando las tan deseadas lluvias, no se han separado de nosotros durante las últimas semanas. Aunque los termómetros comienzan a subir, el agua aún no nos va a abandonar. El director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, se dispone a realizar un viaje este fin de semana y, para prevenir, le ha preguntado al meteorólogo José Antonio Maldonado por la climatología que se encontrará. El meteorólogo le ha avisado de que no se iba a librar de las tormentas. Descubre en el siguiente audio cuál es la parte de España en la que habrá que coger el paraguas.

"Como mandan los cánones"

Como acabamos de ver, y tal y como ha confirmado Maldonado, "todavía puede haber algunas tormentas en este fin de semana, pero lo fundamental es el calor". Nos vamos acercando a la fecha de inicio del "verano astronómico". Este dará comienzo el día 21 de este mes a las 16:58, según nos ha indicado. Sin embargo, nos ha insistido en que ya tenemos presente al "verano climatológico" desde el día uno.

Arranca el "verano climatológico"

"Empezamos como mandan los cánones, con calor". Con estas palabras, Maldonado ha resumido la climatología que nos vamos a encontrar durante los próximos días y de la que ya hemos tenido un adelanto. El pasado jueves ya sobrepasamos los 40 grados en diferentes puntos de la península. En concreto, en Torrelodones se llegaron a los 41, mientras que en otros puntos de Andalucía se alcanzaron los 39. "Así vamos a seguir todo el fin de semana", aseguraba el meteorólogo.

En varias capitales andaluzas, como Sevilla y Córdoba, la temperatura máxima será de 39 grados, y serán "muy altas en todo el suroeste". La predicción para el sábado es de un ligero descenso. En Badajoz, junto con las ciudades ya citadas, se llegará a los 38 grados. La lluvia hará su aparición en el noreste peninsular, "donde habrá aviso meteorológico, con vientos fuertes Tramontana en la provincia de Gerona", decía Maldonado.

El domingo y lunes podrán continuar estas precipitaciones en la zona, con máximas de entre 35 y 36 grados y mínimas situadas entre los 18 y 20. Por su parte, en Extremadura y el oeste de Andalucía, los termómetros marcarán hasta 40 grados. Escucha la predicción completa del meteorólogo para el fin de semana en el siguiente audio.

Visitas desde hace 20 años

Como has podido escuchar, Carlos Herrera se dispone a realizar el Camino de Santiago, peregrinaje que inicia cada año desde 1995. El meteorólogo Maldonado le ha prometido al comunicador acompañarle cuando "se ponga en forma". Herrera va a 'estrenar' la nueva ruta que lleva el nombre de 'El Destierro del Cid', aunque se desviará por el camino francés, tal y como ha adelantado en 'Herrera en COPE'.

Igual que visita con asiduidad al Apóstol, también suele frecuentar el mismo restaurante cada vez que se desplaza hasta la capital de Galicia. El gerente del local 'Casa Camilo', Inocencio Pereira, nos abre las puertas y nos cuenta la experiencia que ha tenido del director de 'Herrera en COPE'. Descúbrela en el siguiente vídeo.