El calor en España llega para quedarse

Estamos a menos de una semana para el comienzo del verano. Seguro que te has dado cuenta de que el calor ya está apretando mucho en muchos lugares de España. Pero habrá que acostumbrarse porque tiene pinta de que los próximos meses serán muy cálidos y secos. Y todo después de vivir la primavera más cálida de los últimos 62 años.

Parece que el calor está ya aquí hasta el punto que este fin de semana se prevé que los termómetros puedan llegar ya a los 40 grados en el valle del Guadalquivir. Pero esto es lo que nos tocará aguantar a partir de ahora. Caminar por la sombra, refrescarse continuamente, tomar algo en alguna terraza y disfrutar siempre que se pueda de un chapuzón en la playita o en alguna piscina.

Seguro que te acuerdas del año pasado porque fue el año más cálido en España desde el comienzo de la serie histórica en 1961, con una temperatura media de 15.4 °C, que ha superado en 0,6 °C el promedio de los años 2017 y 2020. Como bien dice Sandra, las noches serán extremadamente complicadas y tendremos que acostumbrarnos a abrir las ventanas y a convivir con el ruido que hace el aire acondicionado o las aspas del ventilador.

Y cuidado porque según un estudio del Instituto Carlos III ha demostrado que el calor que generan las grandes ciudades provoca un aumento de la muertes y las hospitalizaciones. Es la conocida isla de calor urbano, que se produce cuando al caer la noche aumenta la temperatura mínima.

Pero la falta de lluvias está generando un gran problema. Para que te hagas una idea, desde que comenzó el año hidrológico, tenemos una falta de agua de cerca del 30% por lo que de ahora hasta septiembre tendría que llover el doble de lo que suele hacerlo en esta época de verano para poder evitar este déficit. Algo que parece improbable. Y encima cuando llueve lo hace de esta forma.

Son las lluvias torrenciales que hacen caer una gran cantidad de agua en muy poco tiempo provocando desbordamientos de ríos y llenando cauces que normalmente suelen estar secos. Unas precipitaciones que no ayudan nada a aumentar el nivel de agua embalsada en nuestro país. Es cierto que las precipitaciones han aliviado, la sequía de algunos cultivos, sobre todo, en Andalucía o la Región de Murcia pero a pesar de ello los embalses siguen presentando un bajo nivel de cara al verano.

Como escuchas, seguimos lejos de los niveles de los últimos 10 años aunque estas precipitaciones que han caído en las últimas semanas han logrado frenar nueve semanas de descensos continuos. Sin embargo hay lugares donde la situación es realmente crítica. Por eso justo cuando estamos a punto de entrar en la época del verano, uno de los más calurosos que se prevén… quiero hablarte del calor y de las consecuencias que han tenido estas últimas lluvias que han caído en nuestro país.

La falta de precipitaciones lleva meses siendo la principal preocupación sobre todo de aquellos que se dedican al campo. Agricultores o ganaderos miran al cielo de manera constante esperando que vuelva a caer algo de agua. Pero no hay manera. En algunos sitios las precipitaciones que han caído en las últimas semanas están mejorando algo la situación. Desde el mes de diciembre no llueve en esta localidad toledana donde el clima es muy seco y el calor aprieta de verdad. La sequía está afectando desde hace ya bastante tiempo a estas tierras que cada año es más difícil sacarlas partido. Es consolarse ante un problema que se prevé que empeore con el paso de los meses. Eva sabe que este verano va a ser muy seco y que es probable que la lluvia no aparezca hasta por lo menos el mes de septiembre.

Si miramos un poco más hacia el norte las lluvias están siendo un poco más cotidianas pero nada que ver si lo compramos con las que caían hace ya unos años. Nos lo cuenta Mercedes. Tienes una ganadería de vacuno en Asturias con más de 140 animales. Imagínate ahora la situación a la que se enfrenta Mercedes que tiene que dar de comer a sus animales, con un calor extremo y con las complicaciones que aparecen con un verano que pinta será extremadamente seco. Es cierto que por ahora Mercedes no tiene escasez de agua en su zona y que hasta el momento no va del todo mal la situación. Sin embargo asegura que sí le está afectando la sequía que repercute en el resto de España.

Pero los fenómenos extremos como lluvias torrenciales o sequías prolongadas son señas de identidad del cambio climático. Y por ahora no nos va a quedar otra que saber convivir con ellas. En los últimos años te hemos contado aquí el paso de monzones por países asiáticos, tremendos huracanes por Estados Unidos y Centroamérica y aquí en nuestro país las Danas se han hecho notar demasiado.

Pero ahora quiero hablarte de otro fenómenos meteorológico. Se trata de “El Niño”. Según las previsiones de la Organización Meteorológica Mundial sus efectos ya se están notando y se calcule que esté presente hasta la primavera de 2024 convirtiendo los próximos meses en los más cálidos de la historia. Hemos hablado de las consecuencias de las lluvias torrenciales que han caído estas últimas semanas. Estamos a las puertas del verano y todo pinta a que serán unos meses secos y muy cálidos. Así que mucho ventilador, agua y paciencia ante el calor que tendremos que aguantar a partir de ahora.







