El mensaje de Rosa Díez al "feminismo de izquierdas" por su silencio ante la noticia de Díaz Ayuso

Rosa Díez ha vuelto esta semana a comentar la actualidad informativo poniendo como base tres de sus tuits. El primero al que ha hecho mención durante su programa "Herrera en COPE" ha sido sobre el que alude a la dimisión de una ministra alemana por un posible plagio en su doctorado. "¿Son los políticos alemanes más rigurosos y profesionales? No, los que son más responsables y más riguroso y no perdonan son los ciudadanos alemanes. Allí, no votaría nadie a este tipo de políticos y aquí les premiamos. Se probó que nuestro presidente del Gobierno había plagiado su tesis y que hizo un comunicado falso desde Moncloa asegurando que había pasado el control antiplagio. Luego se presentó a las elecciones y le votaron más. El problema no son los políticos, sino los ciudadanos", ha asegurado.

Díez tampoco entiende que Torra haya anunciado una nueva ofensiva contra la Constitución y nadie del Gobierno se haya pronunciado al respecto. "Según la legislación, Torra es el representante ordinario del Estado en Cataluña. ¿En qué democracia de nuestro entorno veríamos una cosa como ésta? No lo veríamos en ningún país de nuestro entorno y eso también es una peculiaridad de la España de Sánchez. Que no salga el Gobierno y diga: 'si ustedes lo vuelven a hacer, nosotros volveremos a frenaros'", ha asegurado.

También cree que Sánchez adopta una posición de "postureo" al asegurar que no quiere formar un gobierno de coalición con Iglesias. "La demoscopia ha sustituido a la política. Aquí sólo hay táctica y ver quién llegar mejor a las elecciones de noviembre. Sánchez quiere acreditar ante la ciudadanía que él con Iglesias no hace nada e Iglesias quiere acreditar que Sánchez no le deja. Pero a la vez, Sánchez pacta con Iglesias en varias CC.AA. y principales ayuntamientos. El último ejemplo, en La Rioja. Y ahora viene a ponerse fino diciendo que con Iglesias no pacta. ¡Pero si estás pactando en todas partes!", ha dicho.

Por último, Rosa Díez ha dejado como propina un tuit que hace mención al polémico artículo publicado sobre el vestuario que Díaz Ayuso usó en su toma de posesión. Díez ha señalado que este tipo de información "es basura, repugnante y machista". "Me parece que a los políticos se nos debe criticar por lo que hacemos, pero no esto. Este artículo señalando a la mujer cómo va vestida no hubiera sido posible sobre una mujer de izquierdas. Ha habido un silencio estruendoso. Y si se hubiera hecho sobre una mujer de izquierdas, la reacción de la progresía oficial feminista hubiera sido contundente. El feminismo progresista de izquierdas se ha callado salvo contadas excepciones. Y a mí me parece una cosa muy denunciable", ha concluido.

En Alemania una ministra dimite por ‘sospechas’ de haber plagiado el doctorado y en España un Presidente es revalidado tras probarse que ha copiado su tesis doctoral. Nadie se parece más a un cargo electo que aquellos que le votan. pic.twitter.com/Hhc6qK1Vzy — Rosa Díez (@rosadiezglez) August 16, 2019

¿En qué democracia del mundo se consentiría que el máximo representante del Estado en un territorio o comunidad anunciara que iba a volver a cometer delito de alta traición contra la democracia? No busquen: eso solo puede ocurrir en la España de Sánchez. https://t.co/k4C44gNo3b — Rosa Díez (@rosadiezglez) August 20, 2019

Sánchez, ese impostor, hace ‘asquitos’ a su socio principal en media docena de CCAA y decenas de ayuntamientos. Si tuviera escrúpulos ideológicos o éticos no gobernaría en Navarra. pic.twitter.com/9iwX04uX7v — Rosa Díez (@rosadiezglez) August 21, 2019