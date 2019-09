El mensaje de Herrera a Torra por su presunta vinculación con los CDR detenidos: "Huele a humedad de celda"

Carlos Herrera ha comenzado su programa a las 06.00 refiriéndose, entre otros asuntos, a las informaciones que vinculan a Quim Torra con los CDR detenidos y acusados de terorismo:

"La situación de Quim Torra, que nos trae al fresco, cada vez pinta peor. Ahora va diciendo que no condena la violencia de los CDR porque no existe. Bueno, vamos a ver, es que estos cinco de los siete CDR detenidos por terrorismo se ha sabido que hacían de enlace entre Torra y Puigdemont. ¿Cómo? Pues a través de Anna Puigdemont. ¿Quién es Anna Puigdemont? La hermana, una de las cinco o seis hermanas que tiene. ¿Cómo lo hacían? Pues salía un coche, Anna Puigdemont salía de su casa o de donde estuviera (en ese caso cuidando al padre que parece que estaba enfermo), y un coche al paso la recogía. En ese coche estaban algunos de los tipos que ahora mismo están detenidos por terrorismo y le daban un mensaje, un paquete o unos planos, y ella se lo hacía llegar a Puigdemont. Es lo que se llamaba el equipo de resistencia táctica. Por supuesto, ese coche al paso además llevaba contravigilancia de ellos mismos para evitar que nadie les estuviera siguiendo, etcétera, etcétera...".

Asimismo, el comunicador analizaba esta red que ahora desvelan los CDR detenidos: "Era un ensayo de infraestructura de comunicación. Dos de los ahora encarcelados fueron los encargados de establecer medidas de seguridad para ese encuentro. Lo que tiene de delincuencial este encuentro es la información que recibía Puigdemont. ¿Y cuál era? Pues que estos tíos estaban dispuestos y habían planeado ya además de crear con explosivos el suficiente desconcierto en Cataluña para la toma del Parlamento catalán. Tomar el Parlamento catalán con la connivencia o no de Torra, que es lo que tiene que decidir el juez. Ojo con este asunto: se toma el Parlamento catalán durante 5 días y entonces se espera a que Torra o Puigdemont, si puede, llegue y active la declaración unilateral de independencia. Esa es la información que le daban Ana Puigdemont para que le llegará a Puigdemont. Claro a uno de estos tíos, le interceptaron una conversación telefónica en la que aseguraba: "Me estoy jugando el culo porque si me pillan me van a meter terrorismo y banda organizada". Bueno pues que con todo ese material, conversaciones grabadas, Torra tenga el cuajo de seguir diciendo que no hay nada y que esto es un montaje, etcétera, etcétera... Esto huele a humedad de celda a poquito que se escantille".