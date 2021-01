El mensaje de Herrera al PSOE por comparar el toque de queda de Castilla y León con una 'rebelión'

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando la situación de la pandemia en nuestro país, después de que este lunes se registraran 84.287 nuevos casos en el acumulado del fin de semana, un dato récord que está obligando a las comunidades autónomas a presionar al Gobierno Central para que endurezca las medidas restrictivas: "La cosa se está poniendo de tal manera que no para de crecer la reclamación de los que tienen el poder de las normas, que son las comunidades autónomas, que están pidiendo al Gobierno algún tipo de confinamiento. Siempre con más precisión. Aquí el Gobierno está en una situación de no sabe no contesta, porque está de oyente. Aquí el ministro Illa responde con la bandera catalana".

En este sentido, Herrera se ha referido a la polémica que se ha provocado en Castilla y León respecto al toque de queda a las 20:00 h. En este sentido, el director de Herrera en COPE se ha mostrado muy crítico que el PSOE de Castilla y León por haber catalogado de 'rebelión' la decisión de la Junta: "Fíjense ustedes si tienen ejemplos estos simples, que son los mismos que hace 35 años, diciendo que Fernández Mañueco ha hecho un llamamiento a la rebelión. ¿Qué concepto tendrán estos de la rebelión?".

Todo mi agradecimiento a la comprensión y el esfuerzo de las personas de Castilla y León. Tomamos medidas para proteger la salud y la vida, a favor de todos y frente al #virus. Mi Gobierno actúa con responsabilidad y lealtad para frenar el avance de la tercera ola. pic.twitter.com/YMXVnCCgyM — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) January 18, 2021

La mayoría de gobiernos autonómicos, tanto presididos por el PSOE, como Baleares o Castilla-La Mancha, como por el PP, como Andalucía y Murcia, ven bien que las regiones puedan adelantar el inicio del toque de queda, un asunto que se tratará en el Consejo Interterritorial de este miércoles.

Todos los dirigentes autonómicos que se han pronunciado este lunes han coincidido en la necesidad de flexibilizar las medidas para que las comunidades puedan establecer el toque de queda antes de las diez de la noche, tal y como ya ha hecho Castilla y León al aplicarlo unilateralmente a las ocho de la tarde.

Una decisión que el Gobierno ha recurrido hoy ante el Tribunal Supremo por vulnerar el decreto de estado de alarma, que establece el límite de inicio a las diez de la noche. El Ejecutivo central ha presentado este recurso después de abrirse a modificar el toque de queda, algo que, sostiene, se debe hacer con cobertura legal.

Según ha avanzado la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, será en el próximo Consejo Interterritorial de Salud del miércoles cuando las comunidades autónomas puedan adoptar la decisión de ampliarlo en "una decisión de consenso", no unilateral.

