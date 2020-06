El mensaje de Herrera a Jorge Javier sobre su interés por fichar a Belén Esteban

Carlos Herrera sorprendió este lunes a la audiencia de COPE al anunciar su interés por fichar a Belén Esteban como colaboradora de su programa. El comunicador lo hizo público después de que la 'princesa del pueblo' volviera a acaparar todos los titulares de la prensa por su encendida discusión política con Jorge Javier en torno a la gestión realizada por el Gobierno para frenar la pandemia del coronavirus. En su regreso al plató de Sálvame tras cien días confinada, Belén dijo que el sector sanitario "lo ha pasado mal y el gobierno no ha estado a la altura". Yo no voy a ir en contra de Sánchez, pero para mí no ha hecho lo que debía. Si en el gobierno estuviera el PP, Cs o Vox diría lo mismo”, comenzó diciendo. Después, habló de casos personales para revelar la falta de equipos de protección para los sanitarios. “Mi marido y otros sanitarios se han tenido que pagar de su bolsillo la prueba. Que la gente tenga que pagar por unas pruebas me parece vergonzoso. No ha habido mascarillas, no ha habido EPI’s. Yo he pasado miedo por mi marido”, desvelaba.

Las críticas de Belén al Gobierno no gustaron nada a Jorge Javier, hasta tal punto que el presentador le dijo que había pasado de ser princesa de pueblo a Cayetana. "Tu discurso me ha parecido un rollazo”, le dijo. La gota que colmó el vaso fue cuando Belén insinuó que el estatus social al que pertenece su compañero le había privado de conocer la situación real que han padecido millones de españoles. "No te lo voy a consentir. No vayas con ese rollo barato", le dijo antes de abandonar el plató para no seguir haciendo la entrevista a su compañera.

“No sigas por ahí porque no te hago la entrevista”



“Aquí no hay variedad de opiniones”



Herrera aseguró en respuesta a una oyente que él estaría encantado de fichar a Belén Esteban para su programa. "¡Ya quisiera yo! Pero tiene exclusiva con Telecinco. A mí me entusiasmaría. Defendió su posición con vehemencia y me lo pasé muy bien viendo lo que vi", dijo. Unas afirmaciones que han sido recogidas en numerosos medios.

LA OPA DE HERRERA PARA FICHAR A BELÉN ESTEBAN

Este martes, Carlos Herrera ha entrevistado a Manuel Villanueva, Director General de Contenidos de Mediaset. Durante la charla, el comunicador de COPE ha agradecido que por fin pudiera salir en "Sálvame" durante el confinamiento. "Yo le he dicho muchas veces a Jorge Javier': 'Todo lo que me quieres y no me sacas en Sálvame'", ha dicho Herrera, exponiendo su buena relación con el presentador catalán. Durante su intervención, Herrera recordó que hizo una predicción de cómo sería el calendario de desconfinamiento "que se cumplió palabra por palabra".

Por último, Herrera ha hablado sobre su interés por el fichaje de Belén Esteban. "Ayer lancé una OPA cariñosa para fichar a Belén Esteban, para decirle que aquí también tenía su casa además de en Telecinco. Pero no se la voy a quitar a Jorge Javier, que es amigo mío", ha aclarado.

"SÁLVAME ES UN CIRCO DE CINCO PISTAS"

Manuel Villanueva ha definido a "Sálvame" como "un circo de cinco pistas"."Es un programa que vive cada día muy pegado a todo lo que sucede. Todo el mundo se pregunta si hay un guion predeterminado. Hay una escaleta, pero también hay mucha improvisación", ha dicho el director general de contenidos de Mediaset, recordando que el espacio hizo su máximo histórico de audiencia durante las semanas de confinamiento.

