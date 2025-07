Poli Rincón recupera la ilusión viendo al Real Madrid de Xabi Alonso: "Hay cosas..."

Real Madrid y Borussia Dortmund se enfrentaban este sábado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en los cuartos de final del Mundial de Clubes. El conjunto blanco llegaba al partido tras eliminar en octavos de final a la Juventus y los alemanes, por su parte, tumbaron a Rayados de Monterrey de Sergio Ramos y Canales.

EFE Los aficionados del Real Madrid entrenan durante el Mundial de Clubes

EL REAL MADRID ENCARRILA LA CLASIFICACIÓN EN LA PRIMERA PARTE

Ambos equipos saltaron al terreno de juego con el objetivo de alcanzar las semifinales del torneo, donde se enfrentarán a un PSG que con nueve jugadores eliminó al Bayern Munich tras ganar 2-0. Para ello, Xabi Alonso repitió el mismo once titular que ganó en octavos de final. El técnico tolosarra optó por dejar en el banquillo a Kylian Mbappé y siguió apostando por Gonzalo García en la delantera. Y Niko Kovac, por su parte, no pudo contar con Jobe Bellingham por sanción y tuvo que realizar varias modificaciones en el equipo inicial.

Los pupilos de Xabi Alonso salieron a por todas y, pese a que por momentos llegaron a regalar la posesión al Dortmund, lograron hacer mucho daño a la defensa alemana con transiciones rápidas. Algo que sirvió al Madrid para marcharse al descanso ganando 2-0.

EFE Fran García celebra el 2-0 del Real Madrid contra el Borussia Dortmund

En el minuto 10 de partido, Gonzalo García, tras rematar al primer toque un buen centro de Arda Güler, adelantó en el marcador a su equipo anotando el 1-0. El Real Madrid ya sabía cómo podía hacer daño a los alemanes y, de la misma forma, en el minuto 20 marcó el 2-0. En esta ocasión, los protagonistas del gol eran los laterales. Arnold centraba raso desde la derecha y en el segundo palo apareció Fran García para superar a Kobel con un potentísimo disparo.

POLI RINCÓN RECUPERA LA ILUSIÓN CON EL REAL MADRID

El juego del Real Madrid en estos primeros 45 minutos estaba gustando y mucho a los comentaristas de Tiempo de Juego y aprovecharon el segundo gol para elogiar el gran trabajo de Xabi Alonso.

CORDONPRESS Xabi Alonso, junto a Gonzalo, en uno de los partidos del Real Madrid en el Mundial de Clubes

"Los que vienen de atrás a presionar, saben a quién tienen que saltar, o sea, me está pareciendo... Estoy viendo algo que no veía en años en el Real Madrid", eran las palabras que decía Paco González.

Maldini, por su parte, comentaba: "El equipo funciona como un reloj y me parece que hasta el momento el Real Madrid está haciendo otro partido espectacular".

Poli Rincón quiso ir más allá y señalaba: "¿Sabéis lo que me gusta de este Real Madrid de Xabi Alonso? Me gusta la asociación de todos los jugadores, porque estamos viendo cosas que no veíamos al Madrid desde hace mucho tiempo".

Y agregaba para finalizar: "Es un equipo que presiona, que se sacrifica. Se comportan como un equipo en el campo y da gusto verlo. Es impresionante".

