El mensaje antiespañol del PNV que ha indignado a Herrera

El último mensaje del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha causado gran indignación entre gran parte de la sociedad por su contenido antiespañol y amenazador que ha despertado las críticas del director de Herrera en COPE, Carlos Herrera.

Las palabras de Andoni Ortuzar, que se pueden ver en el siguiente vídeo, han provocado la ira de las redes sociales.

Es que el PNV es moderado y tiene sentido de Estado. pic.twitter.com/QCXGyRDU1s — David Martínez (@davidmartinezg) September 29, 2019

"Nos quieren iguales, pero para empeorar, esa es la idea que tienen algunos de su gran España. Luego querrán que los vascos se sientan españoles. ¡Ni por el forro! ¡Ni por el forro!".

Las palabras de Ortuzar han sido respondidas así por Carlos Herrera:

Audio

"¿Qué quiere decidir el pueblo vasco que no podamos decidir los demás? Eso lo pretenden meter en el título preliminar del nuevo estatuto vasco. El derecho de autodeterminación, no es otra cosa, eh. Ese pensamiento de taberna ayer lo protagonizaba Andoni Ortuzar en estas cosas que montan ellos, el día del partido, para asegurar que los vascos no se sienten españoles ni por el forro.

Este es el gran logro del nacionalismo, hablar en nombre de todos. Esa es la política de taberna, la política de txikitos, la política de txoko, de dos vasos y vamos a decir que los vascos somos lo que yo diga que somos los vascos.

Todos los vascos que se sienten españoles, yo conozco un carretón, que se sienten españoles y vascos. ¿Esos qué pasa, Andoni? ¿Que no son vascos de verdad? Y tú, ¿por qué hablas en nombre de todos los vascos?

Claro, porque cuando dice eso está pensando en los vascos de verdad, los vascos nacionalistas".

Además de la respuesta de Herrera, las indignantes y antiespañolas palabras de Ortuzar han despertado las críticas en las redes sociales.

Cuando alguien del PNV te hable de progresismo o igualdad, les comentas no sé qué de unos fueros de la Edad Media que no quieren que les toques. — Quijornero (@Quijornero1) September 29, 2019