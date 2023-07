Un médico explica el descubrimiento que ha salvado más vidas en toda la historia: "Más que la penicilina"

grandes avances en todas las materias, además de célebres inventores, músicos, escritores, políticos o científicos que han contribuido en esas mejoras. Algunos han caído en el olvido con el paso del tiempo, pero otros han revolucionado el mundo y han cambiado el rumbo de la humanidad. Destaca el invento del fuego, por ejemplo, la rueda, la pólvora o la bombilla. Si nos referimos solo a la medicina es inevitable mencionar la penicilina, la anestesia, los antibióticos o las vacunas, pero ninguno de ellos es el que más vidas ha salvado según Pedro Gargantilla, Jefe de Medicina Interna del¿Te imaginas cuál es el descubrimiento más importante de la historia de la medicina? Descúbrelo en el audio que tienes aquí. A lo largo de la historia ha habidoen todas las materias, además de célebresque han contribuido en esas mejoras. Algunos han caído en el olvido con el paso del tiempo, pero otrosy han cambiado el rumbo de la humanidad.Si nos referimos solo a la medicina es inevitable mencionarpero ninguno de ellos es el que más vidas ha salvado según Pedro Gargantilla, Jefe de Medicina Interna del Hospital El Escorial y profesor de Historia de la Medicina en la Universidad Francisco de Vitoria.Descúbrelo en el audio que tienes aquí.

Audio



Hoy en día la sociedad sigue una serie de normas higiénicas recomendadas por cuestiones de seguridad que hace muchos años no estaban inculcadas en nuestra cultura, y realmente mucha gente no es consciente de lo importantes que son. Además, gracias a eventos no deseados como la pandemia de la COVID también tiene un mayor cuidado a la hora de cuidar nuestra salud. Sin embargo, poco a poco hay gente que va perdiendo los buenos hábitos y es muy importante hacer caso de todas las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.