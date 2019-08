'La Marina Shark Film Festival': cine desde el agua

'Tiburón', la película de Spielberg del año 75 que hizo que no quisieras meterte nunca más en el agua, vuelve a Valencia. Escuchar la banda sonora sigue haciendo que se te pongan los pelos de punta, pero seguro que no vas a experimentar nada igual a lo que podrás hacer este fin de semana en Valencia: 'Tiburón' se proyectará en el cine al aire libre, pero no esperes sentarte en una butaca para verla comiendo pipas, sino en tu flotador, en tu colchoneta, en el agua.

El Shark Film Festival será el lugar donde se podrá ver la película. Por los micrófonos de 'Herrera en COPE' ha pasado Ramón Marrades, director de estrategia de la Marina de Valencia, asegurando que “esto es auténtico 4D”.

“Llevamos ya unos años intentando recuperar para los ciudadanos el puerto antiguo de Valencia que era una infraestructura maravillosa pero que, desafortunadamente, no se utiliza demasiado. Queríamos hacer cosas divertidas y una de las que nos hace más ilusión es este festival de cine aprovechando la zona de baño que hemos abierto este año. Hay una zona de baño natural donde hemos recuperado esa tradición que muchos vecinos recordarán de bañarse en el puerto”, ha explicado Marrades.

El festival acogerá alrededor de 200 personas, “pero todas las entradas de los días 31 y 1 han volado”, afortunadamente “todo aquel que quiera venir a verlo, todavía puede ir el día 30 porque el festival también incluye, no solo la proyección de 'Tiburón', sino también la proyección de siete cortos de temática marina que han sido seleccionados a través de una convocatoria abierta. Se podrán ver también desde el agua y un jurado elegirá cuál es el ganador del mejor corto del primer Marina Shark Film Festival”.

“Tiburon es el plato grande pero la idea es fomentar el cine y que la cosa vaya creciendo”, ha manifestado el director de estrategia.

Eso sí, cada uno deberá llevar su flotador o su colchoneta: “Estoy seguro de que algunos se llevarán camas dobles y otros intentaran aguantar en flotador a remojo, pero también hay una zona seca al lado. No es necesario aguantar las dos horas en el agua”.

Además, para rematar el festival, Marrades ha contado que “el sábado por la noche lo celebraremos con un concierto y será una noche preciosa para celebrar el fin del verano, que se nos acaba ya”.