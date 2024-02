Cristina Pardo confiesa el motivo por el que rechazó la primera oferta laboral de Ferreras: "Me preguntó"

La periodista Cristina Pardo ha querido celebrar en COPE el Día Mundial de la Radio. Entre otras muchas cuestiones, cuenta que recibió una llamada de García Ferreras para trabajar con él mientras se encontraba trabajando en esta casa. ¿Quieres descubrir cuál fue su respuesta? Descúbrelo en el audio que tienes disponible a continuación.

En concreto, ha asegurado que le llamó Ferreras para irse a la SER. La periodista rechazó esta oferta laboral porque "aquí me hacían un contrato. Y me dijo: '¿No te fías de ti?' digo no: no me fío de ti". Esta anécdota ha provocado las risas de Mota, Nadal y Rojas, que también han querido acudir a la llamada de COPE para celebrar un día tan especial.





Más allá de esta cuestión, Cristina Pardo ha querido ensalzar la gran labor que realiza la radio. El modo en el que acompaña, informa y entretiene.

"Hace muchísima compañía y hay muchos aspectos en los que la radio transmite mucho más en la radio que en la televisión. A mi con el fútbol me pasa. Se crea una relación muy estrecha y muy bonita", reflexiona en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

"García me cambió la vida y Paco me divierte un montón"

Además, ha recordado que, en su casa, se escuchaba a García. Eso hizo que, poco a poco, le fuese entrando el 'gusanillo' por el medio y, fíjate como son las cosas, el histórico periodista deportivo le dio la llave para comenzar a dedicarse a la comunicación. Y en la radio. "Me dio una entrevista, le pedí prácticas. Me dijeron que era muy joven, tenía 19 años. Me cogieron gracias a él, aunque nunca trabajé con García".

Cristina Pardo, por otra parte, también ha querido pronunciarse sobre la televisión y ha hecho un análisis de los titulares de los que prescindiría en el periodismo. "Las entrevistas en la tele muestran muy bien el lenguaje corporal, si tienes una duda es complicado que pase desapercibida. En la tele, cuando lo ves dubitativo, dices, aquí. Yo haría un pacto que conlleve eliminar el titular 'arden las redes'. A veces se utiliza como coartada para dar la noticia"

Por último, también ha dicho cuál es el programa de radio que más recuerdos le evoca. "Tiempo de Juego. Y me vale para antes, y para ahora. García me cambió la vida y Paco me divierte un montón y me encanta. Aunque no juegue ningún equipo que me interese, yo me lo pongo", concluye su intervención y homenaje en esta jornada tan especial.

La radio, un medio en constante cambio y evolución para adaptarse a los tiempos que corren

Este martes, celebramos una jornada muy especial: el Día Mundial de la Radio.

De lo que no cabe duda es que, 100 años después, el medio demuestra una capacidad de adaptación a la digitalización y a las nuevas tecnologías incuestionable que se nota en la inversión publicitaria.

La radio alcanza mensualmente a 32 millones de personas en España, por eso, esta cifra se traduce en un alto impacto y cobertura para las marcas, llegando a tres de cada cuatro personas. Además, uno de cada dos pasa, a diario, una media de casi tres horas de escucha.

Un compromiso por un medio que apuesta, entre otras cosas, por la cercanía al oyente y a los temas que le interesan.

Los estudios han demostrado repetidamente que la radio goza de la mayor confianza de la sociedad: la mayoría de los ciudadanos la valoran por encima de la televisión, Internet, las redes sociales o la prensa escrita. Es un triunfo de la accesibilidad, la inmediatez y la intimidad.