María José Navarro explica por qué Pedrerol la tiene bloqueada en Twitter: "Mbappé, protagonista absoluto"

Se trata de una de las noticias deportivas, y no tan deportivas, del año. El Real Madrid estaba esperando desde finales del verano pasado la llegada del futbolista francés Kylian Mbappé. El joven, que jugaba en el PSG, finalmente ha optado por quedarse en el equipo de la capital de Francia, habiendo enredado con el Real Madrid y sus dirigentes a lo largo de toda la temporada. Uno de los periodistas que más ha seguido el caso ha sido Josep Pedrerol, de quien, María José Navarro ha querido destacar el protagonismo que las redes le han dado en este infructuoso fichaje.

Las redes encumbran a Pedrerol tras el 'no' de Mbappé al Real Madrid

"Casi a la altura del jugador, que ha perdido 700 mil seguidores en redes, ha estado y está Josep Pedrerol", ha destacado la colaboradora de 'Herrera en COPE' sobre el periodista y presentador televisivo, quien ha cobrado un protagonismo destacado en las redes sociales a raíz de la polémica por el tema Mbappé. "En redes ha sido arrasador lo de Pedrerol y sus reacciones al 'no' de última hora de Mbappé al Madrid", ha señalado una María José Navarro que, como parte de su sección 'Ensalada Divertida', analiza todo lo que ocurre en televisión y redes sociales.





Justo en ese momento, los oyentes de 'Herrera en COPE' han podido escuchar un fragmento del editorial de Pedrerol sobre el caso Mbappé, tras lo que María José Navarro ha querido destacar que a ella le "gusta mucho este tono de Apocalipsis, soy muy fan", se ha declarado la colaboradora de COPE.

Y no es la única que sigue a Josep Pedrerol, pues incluso José Antonio Naranjo ha bromeado sobre los momentos en los que escucha al presentador catalán: "Cuando habla Pedrerol, no sé si es Pedrerol o el que le imita, tengo esa duda", decía entre risas. Alberto Herrera, por su parte, ha confesado "Pedrerol me encanta", y ha recordado cómo "el otro día, es que es surrealista, en 'El Chiringuito' pusieron un contador de los días que quedan para que Kylian Mbappé se quede sin contrato, que creo que son 900 y pico", ha señalado el hijo de Carlos Herrera.

El motivo por el que Pedrerol bloqueó a Navarro

A pesar de los elogios a Josep Pedrerol, María José Navarro ha señalado un detalle que no muchos conocen: "Es una pena que me tenga bloqueada en Twitter, porque a mí me hace muchísima gracia", algo que ha provocado que el resto de contertulios de 'Herrera en COPE' le preguntase el motivo: "Le di un 'me gusta' a algo, yo es que no le seguía, no debió gustarle a él y me bloqueó, pero no me importa, no soy rencorosa", ha destacado Navarro, quien no tenía del todo claro el motivo del bloqueo en redes.





"El verano pasado, Alberto", ha continuado analizando María José, "tenía también un 'tic tac' con la cuenta atrás para que llegase Mbappé. Maravilloso. En redes le ha sacado de todo y le han recortado los anuncios que lleva haciendo con Mbappé desde 2018", tras lo que hemos podido escuchar el intenso seguimiento que ha hecho Josep Pedrerol del caso. tanto es así que ha conseguido llevar su programa más allá de nuestras fronteras: "Hay que reconocerle que su programa, 'El Chiringuito', se ha colado incluso en París. Le preguntaban al 'fideo' Di Maria por el caso Mbappé", tras lo que el argentino ha recordado, precisamente, al programa de Pedrerol.

