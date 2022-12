María Lo, ganadora de 'Masterchef 10', recomienda el mejor menú para estas navidades: ideal para Nochebuena

Este viernes, María Lo, ganadora de 'Masterchef 10', ha entrado en 'Herrera en COPE' para recomendar y explicar el menú que tiene en mente para estas navidades. Esto puede servir de mucha ayuda, dado que en estas fechas hay una gran discusión por los platos que se pondrán en la mesa en cenas tan señaladas como Nochebuena y Nochevieja.

En primer lugar, son importantes los entrantes: "Yo siempre voto 100% por hacer un buen picoteo porque a veces se hace un picoteo que provoca que llegues muy lleno al plato principal. Normalmente, yo tiro por lo clásico, aunque no tengan mucha elaboración, como pueden ser unos ahumados buenos, embutidos, bandeja de quesos y el marisco, como unas gambas cocidas".

Una vez sacado y disfrutado los entrantes, es importante el plato principal. "De primero siempre me decanto por un consomé. Así se abre el estómago. Además, un consomé calentito con el frío que hace entra estupendo. Un consomé, al fin y al cabo, no deja de ser un caldo muy clarificado". Para clarificarlo, la chef resalta que es importante hervirlo muy despacio y clarificar, "quitar con una cuchara todas las impurezas".

"Que esté muy líquido y sin partículas sólidas. Y esto se consigue siempre poniendo lo que queramos poner. Normalmente, yo echo verduras básicas como cebolla, puerro, apio, zanahoria, nabo...", dice la cocinera sobre los ingredientes que suele emplear para este primer plato.

"Lo tiro en crudo y a partir de agua fría. Lo que queremos es un caldo clarificado con mucha potencia de sabor, que se vaya haciendo poco a poco, que no haya mucho hervor. Cuando tenemos mucho hervor en un caldo lo que pasa es que se enturbia. Así que un hervos súper suave, un par de horas, a temperatura media. Le meto también gallina, que le da mucha potencia y, por supuesto, un hueso de jamón ibérico", explica sobre la elaboración. "Le retiro lo sólido y lo dejo reducir. A la hora de servirlo, le pongo un huevo duro y cachitos del mismo jamón que he usado antes. Y que no falte la hierbabuena", agrega.

Txangurro como segundo plato

Una vez hecho esto, la ganadora del talent de TVE piensa en hacer un txangurro: "Se puede hacer de buey de mar o de centollo. Yo soy partidaria siempre del centollo porque es uno de los mariscos que más me gustan por el sabor y por la carne súper refinada. El único problema de este plato es que es un poco tostón por tener que ir abriendo las patitas para limpiarlo, pero si lo haces bien y no te dejas ninguna cáscara, te queda un txangurro de lujo".

"Depende del peso del curstaceo lo dejo más o menos tiempo. Yo lo hago a ojo. Suelo dejarlo entre 10 - 15 minutos, depende de lo grande que sea. Es decir, se pone agua fría, se sala muy poco, aunque tiene que saber mucho a sal para que ese sabor se meta dentro del centollo. Un buen puñado. Una hojita de laurel. Una vez que empice a hervir lo dejo 10 minutos", explica al respecto.

"Le quito todo lo que hay en el interior de la cabeza, que es lo que da sabor. Sacamos la carne de las patas y el cuerpo. Y, luego, se hace un sofrito con un poco de mantequilla. Podemos hacer una cebolla dulce, queda bien la chalota, puerro y la carne del centollo... Se puede echar también un par de cucharaditas de tomate. Y yo le echo un chorro de fino. La clave es que esté todo muy bien picado. Se termina con pan rallado para que se de un crujiente cuando se meta en el horno y deditos de mantequilla", aclara sobre cómo hacer este plato.