María Eizaguirre: “El Gobierno ha colonizado los informativos para acabar con la pluralidad”

María Eizaguirre ha sido editora de informativos en TVE de la mano de profesionales como Ana Blanco o, en la actualidad, con los profesionales del Canal 24h. Este lunes en ‘Herrera en COPE’ presenta su libro “100 días en Estado de Alarma” y critica la estrategia de Sánchez a nivel comunicativo durante los días del Estado de Alarma: “Hasta 20 intervenciones en prime time y sin preguntas. No ha pasado en ningún lugar salvo en España. Todo lo que era ocupar el espacio informativo era acabar con la pluralidad”.

Y lo hacía Eizaguirre junto a su ex compañera en Televisión Española, Pilar García Muñiz, encargada este lunes de presentar ‘Herrera en COPE’. “Diría que durante la pandemia se sustituyó la información con propaganda, se ha intentado difuminar las líneas entre ellas”, comentaba. La editora de informativos ha insistido hasta en dos ocasiones en la intención de Sánchez de colonizar los telediarios: “Ha sido una batalla por el relato, mascarillas buenas y mascarillas egoístas. Ha habido una colonización de los medios privados y públicos”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/Chema Moya/ArchivoChema Moya

Los medios: ¿Una estrategia política para Sánchez?

“Forma parte de una estrategia, se decidió que se ocupaba la franja informativa para no dar lugar a otras voces”, alertaba Eizaguirre en COPE. De hecho, la periodista lo ilustraba con un ejemplo claro: “Tenemos ejemplos de rueda de prensa de Casado que se han cortado, ayer mismo fueron desfilando los protagonistas en el Día de la Constitución y Sánchez fue la única persona que no respondió a la prensa”. Y es que, para la escritora no es casual: “no quiere responder a preguntas que, si se pone a tiro, se la van a hacer”.

El ejemplo del Rey en la estrategia de Sánchez

“El Rey ha sido arrinconado”, sentencia Eizaguirre. “En el Estado de Alarma, la primera noticia que tenemos del Rey es el documento de la renuncia del Rey, que lo había hecho hacía un año. El mismo día del Estado de Alarma se convoca una cacerolada apoyada por algunos miembros del Gobierno, y fue la primera vez que el PSOE no apoyó directamente a la Casa Real”, recordaba la periodista. Y es que, todo ello, forma parte de una estrategia también: “la Monarquía es el último dique de contención del régimen del 78”.

Otro caso es la misa de la Almudena por las víctimas del coronavirus: “Cuando el Rey acudió al funeral de las víctimas en La Almudena no se retransmitió en RTVE y sí en TRECE”. Insiste también en otros ejemplos como “invitaciones en las que se ha puesto el nombre de Sánchez por encima del de Felipe VI”

Los informativos y los aplausos

En el libro Eizaguirre habla del aplaudillismo, muy bien al principio de la pandemia: “al final, han tenido un uso propagandístico, y las televisiones en ocasiones por la cantidad excesiva de información no hemos tenido tiempo para parar y pensar”.

“En los datos del Covid Simón ha dado primero el dato de los contagiados, los muertos y al final los recuperados. Los muertos se han dado rápido y en mitad de un sándwich. En TVE se preguntó por qué no se ponía un crespón y la respuesta fue que no querían “preocupar a la ciudadanía”. Los informativos hemos pecado de aplausos, de piezas de aplausos”, concluye.