Pilar García Muñiz: “Nunca antes había estado tan amenazada la Constitución”

Es lunes 7 de diciembre, dejamos atrás un fin de semana en el que uno de los protagonistas sin duda ha sido el frío. La verdad que hasta ahora estábamos teniendo un otoño templado, algo que ha venido muy bien a bares y restaurantes que por lo menos han tenido las terrazas llenas. En muchísimas han puesto estufas de exterior y eso ha hecho que hasta ahora se pudiera aguantar perfectamente al aire libre.

Pero este fin de semana no creo que las terrazas hayan tenido mucho negocio porque ha hecho frío, pero frío de verdad.

La borrasca Dora ha provocado una bajada importante de las temperaturas y nos ha traído también las primeras nevadas importantes en todo el norte peninsular.

¿Cómo viene hoy el tiempo? Pues las temperaturas suben algo, pero no se confíen porque hoy mismo entra un nuevo temporal por el Atlántico que va a dejar lluvias generalizadas por todo nuestro país en los próximos días.

EL FRÍO ACTO DE LOS 42 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Lo que también ha sido frío es el acto del aniversario Constitución. Este año la covid-19 ha obligado a que sea un acto mucho más breve que otros años, en el exterior, en la escalinata del Congreso, todos con mascarilla guardando la distancia de seguridad, sin recepción y sin corrillos, que es ahí precisamente donde está la chicha, donde los políticos se juntan con los periodistas y en un ambiente distendido muchas veces cuentan cosas interesantes y dejan caer algunas claves.

Pero más allá del covid-19, más allá de la forma, el acto de la Constitución también ha sido frío por su fondo. Y es que nunca antes, en 42 años, esta celebración del #DíaDelaConstitución se había llevado a cabo con un Gobierno que ha pactado precisamente con los que quieren dilapidar la Carta Magna y pretenden el desmembramiento del Estado.

Ayer en su discurso, la presidenta del Congreso Meritxel Batetdefendía esos pactos con los independentistas o Bildu, aunque sin alusiones directas.

Habría que recordarle a la presidenta del Congreso que una cosa es pactar con partidos opuestos, que eso está muy bien y enriquece la democracia, el ejemplo lo podemos encontrar en Alemania, y otra cosa muy diferente es pactar con los partidos que lo que quieren es romper la Constitución y el orden democrático.

Pero es lo que pasa cuando dentro de tu propio gobierno tienes a ministros como Pablo Iglesias, que defiende acabar con el régimen del 78, ese que paradójicamente ha permitido que él sea vicepresidente. Este fin de semana Iglesias volvía hablar de horizonte republicano.

Nunca antes había estado tan amenazada la Constitución

Nunca antes había estado tan amenazada la Constitución, esa que hace 42 años votaron mayoritariamente los españoles tras el enorme esfuerzo que hicieron los partidos políticos para redactarla.

Ahora el esfuerzo se centra en derribar algunos de los pilares de nuestra Carta Magna y les pongo varios ejemplos.

El primero, los continuos ataques a la Monarquía, especialmente tras la salida de España del Rey Juan Carlos tras conocerse que la Justicia está investigando algunos de sus negocios y actividades privadas.

La amenaza de poner en marcha una reforma legal que permita al Gobierno controlar directamente el nombramiento de la cúpula de los jueces, algo que rompe con la separación de poderes.

O que desde el Ejecutivo quieran vigilar las informaciones de los medios, en contra de la libertad de información y de opinión de la que habla el artículo 20 de la Constitución.

O que a través de la Ley Celaá quieran socavar el derecho de los padres a elegir la Educación que desean para sus hijos que recoge el artículo 27 de nuestra Carta Magna.

Y así podríamos seguir repasando otros ataques a diversos aspectos y leyes que recoge la Constitución.

Por cierto, ni Esquerra ni Bildu, los nuevos mejores amigos del Gobierno, estuvieron ayer presentes en este acto de aniversario de la Constitución. Pero sobre su ausencia no dijo nada Pedro Sánchez que defendió su pacto con ellos para sacar adelante los Presupuestos.

Se le llena la boca al presidente del Gobierno hablando de la Constitución. Fíjense en estas declaraciones que acabamos de escuchar que duran 21 segundos hasta en cuatro veces pronuncia la palabra Constitución. Pero luego, en lugar de acercarse a los partidos constitucionalistas, ahí tenía a Arrimadas para poder pactar con ella los presupuestos, lo que hace es intercambiar cromos con los que no paran de amenazar a la Constitución.

En esa comparecencia por cierto Pedro Sánchez no permitió preguntas de los periodistas. Lo digo por lo mucho que criticamos en su día a Rajoy por hacer lo mismo. Ya ven que es una fórmula a la que se apunta también cuando le conviene el presidente del gobierno.

DE LOS 'ALLEGADOS' Y EL PLAN DE NAVIDAD DEL GOBIERNO CONTRA LA COVID-19

Escuchábamos también a Pedro Sánchez decir que el estado de emergencia salva vidas, sin rubor alguno, de nuevo se presenta como salvador como ya hizo el pasado mes de junio cuando presumió de gestión de la crisis y aseguró que habían salvado 450 mil vidas. Eso sí, no dijo nada de que España es uno de los países del mundo con la mayor tasa de mortalidad por número de habitantes.

Es curioso que se quiera poner la medalla de salvador cuando luego por ejemplo deja a las comunidades autónomas el marrón de organizar la Navidad.

Porque realmente el Gobierno ha hecho eso, ha dado una serie de recomendaciones pero la pelota se la ha pasado de nuevo a las comunidades. La prueba la tienen en un término que va camino de convertirse en la palabra del año, me refiero a “allegados” ya saben, aquello que dijo Salvador Illa que sólo está permitida la movilidad entre comunidades para ir a visitar a familiares y allegados.

Ya les digo yo que este año la Navidad va a tener más allegados que nunca porque esta palabra se va a convertir en el salvo-conducto al que se van a agarrar muchos para moverse por donde quieran.

Estamos en un momento muy delicado, en el que si queremos evitar esa temida tercera ola necesitamos normas claras y precisas, no términos ambiguos que quedan al albur de la interpretación de cada cual.

Precisamente por esto en Andalucía ya han anunciado que para evitar confusiones solo permitirán en estas fiestas la reagrupación de familiares y no de allegados.

Andalucía es la primera comunidad autónoma que toma esta medida, solo permitirá la reunión de familiares durante las navidades, .algo que por otro lado va a ser difícil de controlar. Pero es que cualquier medida que se decida va a ser difícil de controlar, así que de nuevo hay que apelar a la responsabilidad de cada uno.

MADURO GANA LAS ELECCIONES EN VENEZUELA

Y seguro que más de uno en el Gobierno está mirando hoy a Venezuela. Ya saben que es el espejo en el que se miran varios ministros del ejecutivo. En Venezuela han celebrado elecciones para renovar la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Unas elecciones que poco tienen de democráticas. Para empezar, porque no han dejado presentarse a la oposición. Lo denunciaba en el ‘Fin de Semana’ de COPE el padre del opositor venezolano, Leopoldo López.

20 millones de venezolanos estaban llamados a las urnas en unas elecciones marcadas por aquella frase del número 2 del chavismo que advirtió que el que no vota, no come. De hecho, el régimen ha repartido comida a todo el que se ha acercado a un colegio electoral.

Ni la ONU, ni la UE, ni EE. UU. reconocen estos comicios. Sí lo hacen países como China o Irán. Y luego también hay quien muestra especial simpatía por un régimen que tiene más de 5 millones de ciudadanos exiliados...

Es el caso del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, que está en Caracas en calidad de observador internacional, de los pocos observadores internacionales -por cierto- que han seguido las elecciones en el país..

Ahora va a resultar que los venezolanos pasan hambre por culpa de la UE.

Por lo que se sabe hasta ahora Nicolás Maduro ha arrasado en las elecciones. Lo que no se conoce todavía es la participación, aunque la abstención en algunas zonas del país superaría el 80 por ciento. Todo según lo esperado.