María Eizaguerri, campeona de España de ajedrez: "Lo importante es saber mejorar"

Maria Eizaguerri acaba de ganar el Campeonato de España amistoso Sub 16 de ajedrez y asegura ante los micrófonos de 'Herrera en Cope' que está muy contenta orgullosa de ello. María se inició en el mundo del ajedrez con tan solo seis años con un vecino Cuarte (Huesca), su pueblo. No tardó en convencer a su padre y junto se compraron un libro para “aprender a mover las fichas” y acabaron apuntándose en un club. Eizaguerri admite que “es un deporte bastante duro porque puedes estar una partida cuatro horas y equivocarte en una sola jugada y todo ese esfuerzo que has estado haciendo lo pierdes en un solo minuto”.

La joven ajedrecista admite que, como en cualquier otra disciplina, hay ocasiones en las que uno pierde y otras gana pero “lo importante es recuperarse y después saber mejorar y corregir los fallos”.

Josep Oms es el entrenador de Eizaguerri y señala que su alumna “coge las cosas muy rápido, tiene buena memoria y eso es muy importante para el ajedrez” y añade que la madurez es “también un factor muy importante”. El ajedrez tiene un aspecto psicológico, hay que saber calcular y controlar los nervios y el miedo para evitar tomar decisiones malas durante una partida.