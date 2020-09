Los jueces, sobre las palabras de Garzón e Iglesias: “Es una campaña de desprestigio para quitar al Rey”

María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha criticado en Fin de Semana de COPE las palabras tanto del ministro Garzón como del vicepresidente Pablo Iglesias sobre el Rey tras su llamada al presidente del CGPJ. Para la asociación de jueces, se trata de una “campaña de desprestigio” hacia el monarca en un intento por conseguir “por otra vía lo que, de momento, no plantean constitucionalmente”.

Tanto el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, han criticado a la figura del Rey este viernes por su llamada a Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial. Y es que Felipe VI le comunicó al magistrado que le “hubiera gustado” acudir a la entrega de despachos de esta semana en Barcelona algo que, en palabras de los miembros del Gobierno, denota una falta de neutralidad.

“Hace unos días Iglesias decía que uno de los objetivos fundamentales era llegar a una República. Lo que pasa es que las reglas dicen que para llegar a ello hay un proceso constitucional, no a través de desprestigiar ni de tratar de arrastrar la imagen del Rey por el barro”, comentaba María Jesús del Barco este sábado a Cristina López Schlichting.

Sobre la ausencia del Rey en Barcelona

Y es que el Gobierno impidió esta semana que el Rey acudiera este viernes al acto de entrega de despachos habitual, al que acude con regularidad cada año Felipe VI. “Me parece triste, innecesario, ¿por qué buscar esta provocación? ¿Qué necesidad había de que el Rey no acudiera a la entrega de despachos donde siempre acude y a donde siempre ha estado muy cómodo junto a los miembros de la carrera? ¿Qué ha llevado al Gobierno a tomar esta decisión? Todavía no sabemos por qué”, subrayaba la portavoz de la asociación de magistrados.

“Cuando esto salió el martes, los jueces no dábamos crédito. Alguno llegó a decir que era mentira. Desde luego que ha generado malestar”, destacaba en COPE María Jesús del Barco. Para la portavoz de la asociación de jueces, la figura del moncarca enlaza todos los poderes del Estado. “Nosotros administramos justicia en nombre del Rey y, del mismo modo que el Rey simboliza la unidad de España, es una forma de enlazar con todos los poderes del Estado”.

“No somos los jueces muy dados a estar en los medios, pero llega el momento que las cosas te fastidian, y esto es una afrenta al Poder Judicial que el Rey no estuviese”, concluía.

La pillada al ministro de Justicia

El acto discurrió no sin tropezones. El señor Lesmes lamentó la ausencia del Rey. Hubo ‘vivas’ y el ministro Campo los lamentó. “Si decir ‘viva el Rey’ es pasarse tres montañas… No sé ya que nos queda por escuchar”, critican los jueces. “El Rey es de todos, sin ideologías. Los españoles decidimos que queríamos una monarquía constitucional, el que quiera cambiarlo sabe cuáles son los cauces para hacerlo”.

Sobre la filtración en la que podría escucharse la voz del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, criticando que gritar “viva el Rey” era “pasarse”, Del Barco comenta: “Es verdad que el ministro ha dicho que no es su voz, que no se reconoce, a mí me parece que es él”.