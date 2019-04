Marcos de Quinto (Cs): "Nos han votado para que echemos a Sánchez"

Marcos de Quinto, nuevo diputado de Ciudadanos en el Congreso, ha participado en 'Herrera en COPE' para hablar de su nuevo libro "Notas desde la trinchera". El exdirectivo ha dado el salto a la política por la puerta grande, ya que era uno de los candidatos de Rivera para ocupar un sillón del Consejo de Ministros en el supuesto en el que Albert Rivera fuese el presidente del Gobierno, "nuestro país merece tener ministros como Marcos", dijo Rivera.

De Quinto ha explicado que este libro lo concibió como el "broche final" de su etapa como directivo. El ex directivo de Coca-Cola ha contado que en este libro incluye "ideas sobre lo que es gestionar una gran corporación" y anécdotas, además asegura que es divertido. En ningún momento, asegura, pensó en que el libro estuviese relacionado con la política, ya que lo acabó en diciembre del año pasado, y ahí "no tenía idea de acabar en política".

La trayectoria de de Quinto en Coca-Cola empezó a los 23 años cuando acabó la universidad y buscó trabajo en anuncios que se publicaban. Desde entonces ha trabajado por todo el mundo hasta convertirse en vicepresidente ejecutivo mundial, según ha contado "no te das cuenta de que estás subiendo, tú trabajas y cuando las cosas van bien vas hacia arriba". El ex empresario ha indicado que "las empresas americanas están fundamentadas en la resultadocracia" y ha asegurado que no sabe si en España hubiera llegado tan alto.

Sobre la "fórmula secreta" de Coca-Cola, el ex vicepresidente de la compañía ha explicado que "solo tres personas conocen la fórmula en todo el mundo", y ha asegurado que "no son conocidas". Además, ha asegurado que los trabajadores tampoco son conscientes de como se hace y que nadie lo puede hacer porque no la han patentado, "si quieres que una cosa sea secreta mejor no patentarla". Y Herrera, aunque ha insistido, no ha conseguido que se la diese.

En cuanto a la competencia, el empresario ha explicado que siempre he evitado tomar Pepsi, "por respeto a los de ventas". El diputado ha explicado que si les dices a tus vendedores que tienen que vender una cosa que tú luego no haces "estás en un problema". "En política hemos visto a gente que dice que no se iría a un chalet y luego se va a uno en Galapagar, para mí beber Pepsi sería lo mismo", ha puesto como ejemplo de Quinto.

Ante la noticia del CEOE, que ha pedido a Ciudadanos que facilite un proyecto estable, de Quinto ha respondido que lo que deberían pedir es que Sánchez "se retire a su casa y apoye un gobierno de cambio". De Quinto ha explicado que "sería disparatado" apoyar a un partido que ha dicho durante toda la campaña que no ha negociado con Torra, cuando lo había hecho, o que ha rogado a Bildu para que apoyase sus decretos de los viernes electorales. El diputado de la formación naranja ha insistido en que a ellos les han votado para que echen a Sánchez y si ahora le apoyasen "sería inaceptable".