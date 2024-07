Manuel Valls expone los dos escenarios posibles en la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia

El exprimer ministro Francia, Manuel Valls, ha explicado este martes en 'Herrera en COPE' que en Francia se abren ahora dos escenarios tras los resultados en la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia. Para él existe, por un lado, una posible "mayoría absoluta para Agrupación Nacional", la formación de Marine Le Pen, un escenario "posible", aunque espera "que se pueda evitar".

El otro escenario es "una forma de gobernar diferente".

"Ahora votar a favor de los candidatos de la extrema izquierda me parece imposible y no vea como los electores pueden seguir este mensaje. No se puede luchar contra la extrema derecha en nombre del antirracismo, relaciones con Rusia, etc. con gente que ha compartido las mismas pociones políticas que Le Pen en torno a Putin y con un partido ha llevado un mensaje antisemita, antijudío, antiIsrael, descarado o gente Mélenchon dijera que la policía mata. Es imposible para gente de centroizquierda y derecha imaginar gobernar con este partido", ha agregado el exministro francés.

Ha admitido que los resultados de las urnas no les han sorprendido, porque ya los habían adelantado los sondeos y también se había visto eso en las elecciones europeas. "La gente no cambia su voto, sobre todo cuando en las europeas el voto a favor de agrupación nacional era ya muy potente", ha apuntado.

Así las cosas, Valls ha confesado que es la primera vez que vive las cosas desde fuera. "No soy candidato, no estoy metido en los partidos políticos ni en asuntos de Estado, pero estoy preocupado por la polarización, la conocemos en todos los países", ha asegurado. Si bien Francia "es un país muy rico, potente, tiene problemas como todos".

También ha expuesto los problemas que explican la fuerza de Le Pen y Agrupación Nacional: "El tema de la violencia, la inseguridad... un tema más importante que en otros países, y el tema de la inmigración no controlada", ha explicado. Una serie de asuntos ante los que la izquierda "no ha sabido responder a esos problemas durante mucho tiempo, que lo viven los de las clases populares", ha agregado.