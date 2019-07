Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya lo ven, es 2 de julio. Y se ha ido la ola de calor y ha quedado un día estupendo. Hombre, hay algunos lugares, menos el Pirineo, el norte del Sistema Ibérico, algo del Cantábrico, puede haber chubascos. Pero el día en general está despejado y es muy agradable pasear a primera hora de la mañana cuando el sol está rompiendo las primeras luces del día. El olor al amanecer en verano es muy, muy agradable. Y ahora usted dirá: “Sí, hombre, y yo me estoy tragando un atascazo en el centro de no sé dónde y estoy con el tubo de escape del de delante". Ya lo sé. Hombre, hay situaciones, pero le intento trasladar una ensoñación, quizás una estampa idílica en la que refugiarnos cuando, incluso, estamos en momentos poco venturosos.

Es 2 de julio y hay muchas razones para que hoy usted tenga interés en escuchar la radio y que le contemos las cosas que pasan. Son muy entretenidas. Miren, ha salido, no tiene más recorrido que la propia estulticia de las afirmaciones que se han hecho por la parte ofendida, pero que tiene su gracia. Tiene su gracia. El nuncio del Papa, que es un diplomático o a hace las labores de un diplomático, y que se va, ha dado una entrevista y en la entrevista ha dicho que la urgencia esta de exhumar a Franco pues, hombre, a estas alturas de la vida, que ciertamente no... Lo único que han hecho ha sido resucitarlo y que el Gobierno sabrá qué intenciones tenía con ello.

Hombre, si no lo sabe el nuncio se lo digo yo: las intenciones del Gobierno era resucitar a Franco para que hubiera un debate, para que estuviera, para que excitara el voto de la izquierda, y tal… A estos les importa muy poco que Franco salga o no salga del Valle de los Caídos. Les importa la figura de Franco porque estos viven con la figura de Franco todavía.

Fíjense ustedes, hay que olvidar, hay que pasar página con los crímenes que una banda terrorista ha cometido hace escasos años, nada, 4 días y, sin embargo, no se puede pasar página del franquismo.

Bueno, pues entonces, como ha dicho eso el nuncio, rápidamente... Bueno, el nuncio ha dicho la verdad, todo sea dicho, aunque no convenga. Es lo que quiso Sánchez. Y ha señalado el ridículo de este Gobierno, con lo cual, el Gobierno, ahora ha salido Carmen Calvo un tanto posesa y ha dicho que qué es eso de que la Iglesia utilice la libertad de expresión para, además, cometer una injerencia en la política española. “Hay que castigar a la Iglesia y entonces vamos a repasar su fiscalidad”.

Fíjense ustedes, aquí el que critica al Gobierno, va a salir el Gobierno y va a decir: “Pues voy a poner más impuestos”. La fiscalidad de la Iglesia. Hombre, han salido ya todos los matacuras, los comecuras, todo el anticlericalismo de niñatos con el que se pasean estos por las avenidas del desasosiego cada día, ha brotado como brotan las cosas en primavera, pues una rabieta.

Una rabieta de niñatos. A ver, que ahora se ponga cambiar los acuerdos con el Vaticano. Hombre, que como no tiene nada que hacer, pues, hombre, esto se hace en dos días.

Miren, el que se equivoca no es el nuncio, el que se equivoca es este Gobierno. Pero ya meternos en estas cosas, en este Gobierno que ahora mismo está en buscar la fecha adecuada para la investidura de Sánchez, esa investidura que no se ha trabajado, no se va a trabajar, y esa investidura que quieren que caiga... Yo creo que en el fondo lo que quiere son nuevas elecciones. Se arriesga mucho con eso, pero bueno.

Si la investidura es el 23 de julio y no sale, unas nuevas elecciones serían el 10 de noviembre, con lo cual, hasta que pasara el año 19... El año 19 en blanco. Todo eso por no ponerse a trabajar y decirle a Ciudadanos esta es mi propuesta que yo te hago para que formemos una coalición de intereses. Y esa propuesta, claro, lo que pasa es que lleva a renunciar a algunas cosas que a Sánchez le excita mucho: subir los impuestos, ¿verdad?, la plurinacionalidad. Hombre, indultar a los presos si son condenados...

Pero, hombre, el que algo quiere algo le cuesta. El que quiera peces se tendrá que mojar el culo, ¿no? Ahí está Sánchez en Europa a ver si desbloquean la formación o no de las instituciones europeas, donde quieren nombrar a un socialista, Timmermans, en lugar de al conservador, que es el que ha tenido más votos, pero bueno... En fin, Timmermans no es un mal elemento, todo hay que decirlo, peor así están las cosas por ahí arriba. Pero bueno, está entretenido por ahí y mientras está entretenido por ahí, pues no está enredando por aquí.

En cuanto al pactódromo autonómico, la derecha tiene otra porque Vox sigue apretando al PP en Murcia y en Madrid y dice que o Ciudadanos se sienta con ellos o ellos no apoyan al candidato popular. A Ciudadanos esto, hombre, pues sí, no, pero bueno. A lo mejor resulta que a Ciudadanos le pueden apoyar también desde la izquierda para que salga. Es una forma de tentarle, con lo cual, bueno, que mucho entusiasmo en hablar con Vox no tiene y veremos hasta dónde lleva la amenaza Vox porque puede darse, efectivamente, que el socialista Ángel Gabilondo, que se va a presentar aunque no tenga apoyos, Gabilondo más Errejón gobiernen en la Comunidad de Madrid. Bueno, estas son las cosas que pasan.

Bueno, y hay... Miren, los que conocemos Cataluña, los que conocemos la historia del catalán, hemos visto la evolución del catalán, la evolución del habla en catalán y del estudio en catalán, etcéter,a etcétera. Y los que conocemos la realidad ahora mismo, la Cataluña real y la Cataluña oficial nos sorprendemos mucho del descaro y el desahogo con el que algunos individuos desde la poltrona oficial de TV3, en un programa que se llama el Lletraferits, aseguran que el catalán corre el peligro de desaparecer .

¿Por qué? Porque los niños juegan a la pelota en castellano en los patios del colegio. Oiga, que no me estoy inventando nada nuevo. Ayer, bueno, este documental presentaba un escenario apocalíptico para el catalán, como si fuera a desaparecer mañana. El problema.... Vamos a ver, mire, el catalán si no desapareció, primero después de la Guerra, que ahí sí que hubo hostilidad con el catalán, después de la posguerra cuando el catalán no se utilizaba administrativamente en Cataluña. El catalán quedaba reducido al ámbito privado y en los pueblos y las casas de las familias se hablaba catalán, pero no se estudiaba el catalán.

Hay una generación de catalanes que no saben escribir bien el catalán o lo habrán aprendido después. Pero se hablaba catalán. Incluso había obras de teatro en catalán, pero no era un idioma, efectivamente, recogido en los medios de comunicación, en la administración, en las comunicaciones, en las relaciones del individuo con su entorno. Las oficiales. Y no pereció. ¿Va a perecer ahora? Que resulta que es omnipresente y que algunos lamentan que es que cuando le hablas al aparato del altavoz de Google no te entienda si le hablas en catalán.

Oiga, creo que lo he contado alguna vez, un programa de radio estaba escuchando yo, que no me lo ha contado nadie, y llama una señora absolutamente histérica y alterada diciendo: “Oiga, es que he detectado que mi niño dice algunas palabras en castellano”.

Y le dice el lelocutor: "¿Qué me está diciendo ahora?" "No está bien". "¿Cómo es eso?" "Sí, y he ido a protestar al colegio y me han dicho es que no podemos evitar que en el patio se junte con niños que hablan castellano. No lo podemos evitar". Y el locutor en vez de decirle : “Señora, es usted una histérica". Le decía: "Claro. Usted está luchando por sus derechos, la comprendo".

Bueno, pues a este punto de histeria, de paranoia social se ha llegado en un programa de TV3. El problema está en que los niños jueguen a la pelota en castellano. Algunos, los que quieran, pero otros jugarán en catalán. Bueno, pues así están las cosas. Muy divertidas, eh. Esta mañana, ya les digo, muy divertidas, muy entretenidas.