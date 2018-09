Valerio: "Habrá que inyectar más impuestos para mantener el sistema de pensiones"

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Magdalena Valerio ha defendido a Dolores Delgado ante la creciente ola de peticiones de dimisión por sus conversaciones privadas con el excomisario Villarejo. La ministra ha asegurado este jueves en una entrevista en 'Herrera en COPE' que su compañera en el Consejo de Ministros "lo está pasando mal" y que se merece "todos sus respetos". "Delgado es una mujer que ha hecho mucho contra el terrorismo yihadista. Me merece mucho respeto, en lo profesional y en lo personal", ha dicho. Además, ha arremetido duramente contra Villarejos y las filtraciones de sus grabaciones. "Un país como el nuestro no tiene que estar pendiente de la porquería que lanza este individuo. Que nos graben a todos en una cena a ver qué pasa. Es tan impresentable que él mismo dice que usaba a mujeres para sacar información", ha asegurado.

En el plano laboral, Valerio se ha felicitado por el acuerdo alcanzado ayer en el Pacto de Toledo para ligar la subida de las pensiones al IPC recordando que es "una recomendación, no un acuerdo". Cree que el sistema de pensiones español es sostenible, aunque hay que hacer reformas. "Las prestaciones se deben mantener con un incremento de las cotizaciones y con impuestos", ha dicho. Para su sostenibilidad, ve imprescindible que haya "más cotizaciones, más empleo, mejores salarios y control del fraude". Según estimaciones de su departamento, tan solo en horas ilegales la Seguridad Social deja de ingresar al año dos mil millones de euros al año. "Lo que no se puede es seguir con la línea del endeudamiento", ha dicho tras denunciar que el PP ha dejado en sólo 8.000 millones la hucha de las pensiones. Sin embargo, la propia ministra ha admitido que tendrá que echar mano de ella para pagar la próxima extra de Navidad. "Aunque espero que no mucho porque las cotizaciones están subiendo a buen ritmo", ha precisado.

Valerio cree también que con el PP los pensionistas perdieron poder adquisitivo aplicando medidas como el copago farmacéutico, el medicamentazo o la subida de los precios del agua, la luz y la energía. "Diez millones de personas cobran pensiones ahora en España. Se calcula que en 2050 serán 14. Pero no tenemos que pensar en el 2050. Tenemos que pensar en el ahora", ha precisado.

Por último, cree que Sánchez está haciendo un buen trabajo como presidente del Gobierno. "Está poniendo a España en el mundo", ha dicho. Sobre los políticos presos, ha asegurado a diferencia de otros miembros del gobierno que lo que espera que sean "juzgados y condenados si han infringido la Ley".